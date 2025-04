Celso Borges difunde mensaje impensado ante salida de Alexandre Guimaraes de Alajuelense

Celso Borges se tomó su tiempo para pronunciarse ante la salida de Alexandre Guimaraes de Liga Deportiva Alajuelense y lo hizo mediante su cuenta de Instagram.

“Ha finalizado una etapa, pero antes que entrenador, sos mi papá. Y agradezco a Dios por habernos puesto en un camino en el que aunque hubo momentos muy buenos y otros malos, los valoraré muchísimo y tendré recuerdos para toda la vida. Gracias a tu cuerpo técnico que te acompañó en esta aventura y que contribuyeron a muchas cosas buenas en el club”, escribió Celso Borges.

Para el capitán de Alajuelense fue un sueño hecho realidad tener a su papá como entrenador en el último año; lo mismo aplica para Alexandre Guimaraes, porque la vida y el fútbol le regalaron la posibilidad de dirigir a su hijo, luego de aquella promesa de hace muchos años que se hicieron entre ellos, de que nunca volverían a ser rivales en una cancha, ni en nada.

Celso Borges fue el tercer jugador de Alajuelense en pronunciarse tras la destitución de Guima, Juliano Fontana y Martinho do Prado. El primero en hacerlo fue el guardameta uruguayo Washington Ortega y el segundo fue Anderson Canhoto.

“Profe, en nombre de mi familia y mío le estamos muy agradecidos por la confianza y por estos meses compartidos. Ojalá nos volvamos a encontrar”, anotó Washington Ortega en Instagram.

Mientras que Canhoto apuntó en esa misma red social: “Profesor Guima, Juliano y Martinho. Gratitud por todo lo que me han ayudado a ser, un mucho mejor jugador, táctica y físicamente. Siempre me dieron toda la confianza en el campo. Me alegro de haber trabajado con un cuerpo técnico de vuestro nivel.

”Son unas personas increíbles y su trabajo es el mejor que he tenido y los números dicen lo mismo. Todo el éxito del mundo siempre. Dios los bendiga mucho”.

Este viernes 18 de abril empezó la nueva era de Óscar Ramírez con Alajuelense.

