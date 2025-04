Óscar Ramírez confiesa un pedido de Alexandre Guimaraes y su charla franca con Celso Borges

Con la sencillez de siempre, pero muy sensato en sus respuestas y con una sonrisa que delata las intenciones que tiene en su regreso al banquillo de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez confesó parte de lo que habló con Alexandre Guimaraes, y con el capitán del equipo, Celso Borges.

Sentado en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto, el Macho dijo que a Guima lo conoce desde siempre y que vivieron cosas importantes juntos, como el inolvidable Mundial de Italia 90, donde fueron compañeros.

“Pasamos el Mundial y muchas cosas. Como él mismo me decía: ‘Somos personas de fútbol’. Igual me puso como encomienda ahí que le cuide al hijo (Celso Borges), que yo creo que es un valor muy alto que tenemos, gracias a Dios que está aquí en esta institución”, expresó Óscar Ramírez.

El Macho no quiere que haya malos entendidos, rumores, ni chismes y recordó que una de las primeras cosas que habló con el presidente del club, Joseph Joseph, fue que él volvía en agosto para trabajar con liga menor.

Inclusive, dijo que en algún momento lo habló personalmente con el propio Guima, porque él necesitaba manifestarle cuál era su única intención de en ese momento estar en el CAR.

“Y es decir, en el momento que me plantean esto, no había cambiado. Lo primero que dije fue que hablaran con él bien, que no creía o que no quería, que él pensara que algún momento, pues yo vine con la intención de asumir esto, de bajarlo, para nada”, relató Óscar Ramírez.

Añadió que si después de otras veces que le dijo que no a Joseph Joseph, en esta ocasión obtuvo el sí de su parte, fue porque en este momento ve la urgencia que tiene Alajuelense.

“Si yo soy la persona que puedo aportar algo, un poquito más, para salir de esta situación, pues sobre eso se basa principalmente. Y todo bien con Guima. Con el mismo Celso, fue el primero con el que hablé cuando llegué a la institución, ahora al camerino; y le expliqué más o menos el asunto. Y no hay ningún problema, así como de que se quiera inventar o algo”, aseguró el Macho.

Como el técnico más ganador en la historia del equipo masculino de Alajuelense, él sabe bien que es visto como la última esperanza del liguismo para volver a levantar ese título nacional que tanto quiere la feligresía rojinegra. Algo que a él mismo le hace falta, como manudo de corazón que es.

“Sí, lo pensé y de hecho si fuera egoísta estuviera en mi casa y no arriesgaría o no hubiese dado este paso. Vuelvo a repetir, por la edad, porque ya uno no sabe, de esta edad para adelante no sabe uno qué es lo que viene. Una última intención mía, tal vez, pero si puedo colaborar y darle la felicidad que ellos están buscando”, comentó.

Pero dijo que si todo sale como él quiere, tampoco hay que creer que se va a sentir distinto, porque simplemente seguirá siendo él.

“Creo que con lo que he hecho es bueno, pero si puedo dar un poquito más, bien, ya no pensando en mi persona, sino en tranquilizar un poco la situación, pues bienvenido sea”, concluyó.

El reestreno de Óscar Ramírez en el banquillo de Alajuelense será este lunes 21 de abril, a las 8 p. m., contra Saprissa, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

