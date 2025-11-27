¿Celso, qué pasó en los penales? Esto responde el capitán de Alajuelense tras insólito doble fallo

Celso Borges, capitán de Alajuelense, dio su opinión luego del insólito juego de ida de la final de Copa Centroamericana ante Xelajú de Guatemala. En este duelo, el cual terminó 1 a 1, la Liga tuvo dos penales, pero ambos fueron detenidos por Rubén Silva, arquero rival, a Joel Campbell y el propio Borges.

Ante esto, el líder rojinegro admitió luego del encuentro que fallar ambos lanzamientos no es común, pero también alabó la reacción del equipo al no caerse pese al doble golpe anímico.

“El portero estuvo acertado, no es normal fallar dos penales, pero destacar que mantuvimos la calma, no desesperamos pese a la situación y eso habla muy bien del equipo”, describió el capitán para pasarle de puntillas al tema.

Borges también tuvo palabras para analizar una particularidad de este torneo para la Liga, y es que no ha podido sacar provecho de su localía; de hecho, tanto en cuartos de final, como en semifinal y ahora la final, el conjunto nacional debió ir como visitante a sentenciar las series.

“Pues ahora toca volverlo a hacer, que haya sido así no quiere decir que es lo que queríamos, pero es lo que tocó, aunque en casa es donde se encamina una serie. En la vuelta debemos hacerlo mejor, no queda de otra, como fue en las fases anteriores”, acotó.

Por último, lejos de quejarse por el trajín de partidos, Celso Borges añadió que él se siente muy bien para afrontar la vuelta de la final de la Centroamericana y buscar el cetro nacional.

“Es un privilegio jugar así porque es disputar todos los torneos. Lo otro es que el equipo nos ayuda porque vean a Bayron (Mora, arquero que jugó por el lesionado Washington Ortega); por ejemplo, a él le tocó jugar y lo hizo muy bien”, profundizó.

Celso también se mostró muy agradecido con la afición de la Liga, sobre todo porque se enteró que viajarán más de 600 personas a Guatemala para ver el partido de vuelta de la final del torneo centroamericano.