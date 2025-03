Alexandre Guimaraes: ‘Yo no voy a perder la cabeza por esta situación’

Liga Deportiva Alajuelense empató de nuevo y sin goles, esta vez contra Puntarenas FC. Eso provocó que el aficionado se marchara molesto con el resultado, aunque consciente de que el equipo jugó mejor. Los rojinegros registran más de 200 minutos sin anotar y son el equipo con más empates, al presentar seis en el campeonato. Ante eso, Alexandre Guimaraes es enfático en algo: “Yo no voy a perder la cabeza por esta situación”.

- ¿Cómo le explica estas estadísticas que de repente el liguismo no estaba esperando para cerrar así la primera vuelta del torneo?

- No solo el liguismo, absolutamente todos acá internamente no esperábamos que tuviéramos esta situación. Hay que rescatar sobre todo la incesante voluntad de los futbolistas en buscar el marco contrario, en no frustrarse y seguir buscando las anotaciones.

”Esto a veces sucede y lo que nosotros, por lo menos nosotros acá internamente, es que tenemos que seguir reforzando las cosas que estamos haciendo bastante bien.

”Hoy volvimos a someter al contrincante que teníamos, como nos pasó en Guápiles, nos pasó contra Pérez Zeledón, etcétera, etcétera. Así que en ese aspecto nosotros debemos mantener esa línea de juego para intentar ser más productivos cuando tengamos las ocasiones.

”Eso es así, por lo tanto, sí, nos duele muchísimo no haber sacado una victoria hoy acá, habiendo sido inmensamente superiores, pero bueno, así es este juego y nosotros los que ya tenemos mucho tiempo de andar en esto, por lo menos nosotros, yo no voy a perder la cabeza por esta situación”.

- Ahora se vendrán rivales que son bastante complicados. Primero lo del Pumas, el próximo fin de semana jugarán contra Herediano y vuelven a jugar contra el Pumas mexicano. ¿Cuánto le preocupa también ese tema de la falta de gol contra algunos equipos que tienen mucho poderío también en la parte ofensiva?

- La pregunta tiene una respuesta yo diría sencilla, porque el equipo sigue estando muy firme defensivamente y significa que lo que tenemos que hacer colectivamente para recuperar la pelota y no dejar que los rivales, por lo menos hasta los que hemos jugado hasta ahora, nos creen situaciones de peligro ya sea en contraataques o ya sea en balón parado en contra.

”En ese aspecto nosotros debemos de seguir manteniendo el mismo orden, la misma atención y la disposición para cerrar espacios como lo hemos hecho hasta ahora.

”Así que no vamos a enfrentar esta seguidilla que tenemos ahora, Pumas, Herediano, Pumas, Cartaginés, pensando en esa situación. O sea, es juego y, a partir del juego, nosotros debemos encontrar los caminos para cerrar las posibilidades al rival y, al mismo tiempo, encontrar los caminos que hemos estado encontrando, pero siendo mucho más certeros en la jugada final”.

- ¿Qué le ha parecido lo de Washington Ortega, Jeison Lucumí, Joel Campbell, Alejandro Bran y Aarón Salazar después de una vuelta?

- Los refuerzos han estado bastante bien. Algunos, porque han tenido más continuidad en sus torneos anteriores, no les está costando encontrar el ritmo. A otros, precisamente, hemos tenido y tenemos que tener la paciencia para que, de acuerdo a los minutos que le podamos ir dando, esos futbolistas también alcancen el nivel que todos conocemos que pueden alcanzar.

- ¿Leo Moreira fue determinante para que no pudieran ganar el partido?

- Con respecto a lo de hoy, hubo dos protagonistas del partido. Uno es Leo, que estuvo muy bien. Ya sabemos lo que es él debajo del marco. Y el otro, que no voy a comentar.

- Este sábado viajan a México. ¿Cómo afronta el debut de este nuevo torneo de campeones de Concacaf?

- Estamos muy ilusionados. Podemos ir hacia allá prácticamente solo teniendo a Joshua Navarro, que todavía no se ha recuperado del golpe que tuvo en aquel partido en el Saprissa. Pero estamos muy ilusionados; el equipo está entero para ir a México a hacer el partido que tengamos que hacer para poder llegar acá a la vuelta y definir la clasificación en el partido acá en el Morera Soto.

- Esto de los partidos continuos, que es miércoles, domingo, miércoles, domingo, que hemos jugado todo el campeonato, aparte de que puede generar cansancio y lesiones, ¿ayuda al equipo para poder entender mejor la idea, para compenetrarse y tener un mejor rendimiento?

- Primero, el equipo está súper bien preparado. No hemos tenido en el torneo, que fue aún mucho más pesado, problemas de lesiones musculares prácticamente. Así que, en ese aspecto, el grupo, como lo dije ahora, yo llevo a México a los 23 futbolistas que pueden estar.

- ¿Qué le hace falta al equipo para llegar al nivel idóneo que usted quiere? ¿Puede hacer una serie digna contra Pumas?

- Yo estoy seguro de que podemos hacer una buena serie. Estoy convencido de que el grupo de jugadores y el cuerpo técnico quiere no solo hacer una buena serie, sino lograr los resultados para poder pasar a la siguiente fase.

”Creo que nos vamos a enfrentar a un rival con un punto de interrogación, porque todo lo que habíamos estado preparando con las observaciones que hemos hecho, pues ahora, con el cambio de técnico de Pumas, siempre hay modificaciones.

”Así que veremos si alguna de estas cosas, cuando jueguen contra Chivas, ya tiene alguna modificación señalada. Pero en este momento todavía no sé si el técnico que se supone que va a llegar ya está. ¿Efraín Juárez? Bueno, ok.

”Entonces, a partir de ahí, veremos el juego de este sábado para ver si ya hay alguna incidencia. Ya conocemos el trabajo que él hizo con Atlético Nacional. Pero bueno, ahora tenemos que, primero y antes que nada, pensar en nosotros, en recuperarnos físicamente para el martes estar con todo.

- Se ha tenido una serie de empates para la Liga Deportiva Alajuelense, ¿cuál es la posición en la que usted dice que deben mejorar para que eso no siga ocurriendo y puedan acertar más y sumar en la tabla de posiciones?

- Tener un poco más de calma en el último pase o en la finalización. Es básicamente eso. Porque nos vamos a topar con situaciones como la que tuvimos este viernes, en donde las que iban por dentro Leo estuvo muy bien, y eso hay que abonarle también a ellos”.

