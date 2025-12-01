Revista Dominical

Alexander Guimaraes confiesa el anhelo que nunca ha podido cumplir

“Guima” dirigió a Costa Rica en dos mundiales, jugó en Italia 90, ha ganado títulos en tres confederaciones, ha trabajado en televisión e incluso para FIFA... pero aún tiene un par de sueños deportivos por cumplir

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

Alexander Guimaraes es uno de los entrenadores costarricenses más exitosos a nivel internacional. El costarricense nacido en Brasil dirigió a Costa Rica en dos mundiales (Corea y Japón 2002, Alemania 2006), ganó títulos en tres confederaciones diferente, ha dirigido en México, Emiratos Árabes Unidos, China, India, Colombia y Guatemala. Pero “Guima” aún tiene un par de sueños por cumplir.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alexandre GuimaraesRevista DominicalLa entrevista del domingoFútbol
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.