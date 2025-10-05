Puro Deporte

Vinicius despierta al Real Madrid con un doblete para recuperar el liderato

El Real Madrid sacó la tarea ante el Villarreal y le traslada la presión al Barcelona en la lucha por el primer lugar de la Liga Española

EscucharEscuchar
Por AFP
El guardameta del Villarreal Arnau Tenas bloquea al inglés Jude Bellingham del Villarreal, durante el compromiso por la Liga Española en el Estadio Santiago Bernabéu.
El guardameta del Villarreal Arnau Tenas bloquea al inglés Jude Bellingham del Real Madrid, durante el compromiso por la Liga Española en el Estadio Santiago Bernabéu. (OSCAR DEL POZO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridLiga EspañolaViniciusBarcelona
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.