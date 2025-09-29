Puro Deporte

El Barcelona remonta ante la Real Sociedad y se pone líder en el regreso de Yamal

El Barcelona aprovechó la derrota del Real Madrid para tomar el liderato en la Liga Española

Por AFP
El polaco del Barcelona Robert Lewandowski celebra con Lamine Yamal tras la anotación ante la Real Sociedad por la Liga Española.
El polaco del Barcelona Robert Lewandowski celebra con Lamine Yamal tras la segunda anotación ante la Real Sociedad por la Liga Española. (JOSEP LAGO/AFP)







Real MadridFC BarcelonaLiga Española
