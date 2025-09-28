Fútbol

Manfred Ugalde fue vital para el Spartak de Moscú, que va por el liderato de la Liga de Rusia

El atacante costarricense, Manfred Ugalde, continúa su idilio con el gol, tras meses de ‘sequía’

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manfred UgaldeSpartak de MoscúLiga Premier Rusa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.