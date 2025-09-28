Manfred Ugalde fue vital para el Spartak de Moscú, que va por el liderato de la Liga de Rusia

El atacante costarricense Manfred Ugalde, tras varios meses de sequía, se reencontró con el gol y ya suma cuatro anotaciones en los últimos tres partidos disputados.

Manfred abrió el camino del triunfo para el Spartak de Moscú, que derrotó 3-0 al FC Pari Nizhniy Novgorod por la décima jornada de la Liga Premier de Rusia.

Ugalde anotó al minuto 10, tras recibir un servicio de su compañero Marquinhos y rematar cruzado, tras un buen desplazamiento en e área contraria.

El delantero tico alcanzó su cuarto tanto desde el 18 de setiembre. Mientras tanto, el portugués Gedson Fernandes marcó doblete a los minutos 36 y 54, para sellar la victoria del conjunto de la capital rusa.

Con este resultado, el Spartak ascendió al quinto lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, quedando a solo tres unidades del líder CSKA Moscú (21), a dos del Lokomotiv Moscú (20), que está empatado con el Krasnodar, y a una del Zenit de San Petersburgo (19).

Manfred Ugalde suma cuatro goles con el Spartak de Moscú, desde el 18 de setiembre de este año. (Spartak /Spartak Moscú)

Precisamente, el Spartak visitará el próximo domingo 5 de octubre al CSKA Moscú, en un duelo directo por el primer lugar, a partir de las 7 a. m., hora costarricense.

Antes de ello, Manfred Ugalde y su equipo volverán a enfrentar al Pari Nizhniy Novgorod este miércoles 1.º de octubre, a las 9 p. m., por el Torneo de Copa.

El idilio con el gol de Ugalde es una buena noticia para el técnico de la Selección de Costa Rica, el mexicano Miguel “Piojo” Herrera, de cara a los dos partidos cruciales que se avecinan en la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El combinado patrio deberá medirse a Honduras el jueves 9 de octubre en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, a las 8 p. m., en un duelo que no puede perder si desea mantener vivas sus esperanzas de clasificar de manera directa a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Posteriormente, el lunes 13 de octubre, la Sele enfrentará a Nicaragua en el Estadio Nacional, a partir de las 8 p. m.