La imperdible reacción de Manfred Ugalde al volver al gol (fotografías y video)

Manfred Ugalde extrañaba el gol, pero no se desesperó y disfrutó ese instante en el que un contragolpe letal de uno de sus compañeros en Spartak Moscú le quedó tan solo para tocar el balón y verlo ingresar a la puerta rival.

El delantero costarricense le puso punto final a una sequía que ya lo tenía inquieto, porque no festejaba desde el pasado 24 de mayo.

No lo hizo en los partidos eliminatorios contra Nicaragua y Haití, aunque fue uno de los jugadores que hasta asumieron otras funciones, intentando que la Selección de Costa Rica carburara.

Mientras que con el Spartak Moscú tampoco contabilizaba anotaciones en esta temporada, tras ocho partidos de campeonato y otro de Copa.

Pero este 18 de setiembre se reencontró con el gol y esa es una buena noticia llega desde Rusia y que Miguel “Piojo” Herrera la recibe con agrado.

Lo malo para el tico fue que su equipo, el Spartak Moscú perdió en casa por 1-2 contra Rostov, en la Copa de Rusia.

Fue uno de esos partidos que deja dos sabores, el dulce por volver al gol, y el amargo, por la derrota. Sin embargo, el equipo del tico aún tiene chance de clasificarse para jugar los playoffs.

Pero en lo individual, el gol ya resultaba más que necesario para Manfred Ugalde y una secuencia de fotografías posteada por el Spartak Moscú en sus redes sociales así lo refleja.

Es más, compruébelo a continuación con imágenes que no mienten, antes de ver cómo fue el gol del tico.

Así fue el gol de Manfred Ugalde (video)