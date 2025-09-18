Puro Deporte

La imperdible reacción de Manfred Ugalde al volver al gol (fotografías y video)

Manfred Ugalde rompió una sequía al anotar en la Copa de Rusia con Spartak Moscú

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Manfred Ugalde sintió un desahogo total al volver al gol.
Manfred Ugalde sintió un desahogo total al volver al gol. (Instagram Spartak Moscú/Instagram Spartak Moscú)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manfred UgaldeLegionariosSpartak Moscú
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.