Manfred Ugalde está nominado a un premio que Keylor Navas ya ganó

El delantero costarricense Manfred Ugalde recibió este lunes la nominación a Mejor Jugador de la Concacaf en el año 2025.

El premio al mejor jugador de la región no es nuevo para Costa Rica, ya que Keylor Navas lo ganó en 2014, 2016 y 2017. El ente destacó el buen año que tuvo Ugalde, sobre todo en la primera parte de la temporada cuando fue cerró goleador de la campaña 2024 - 2025 en Rusia con el Spartak Moscú.

“Ugalde lideró a la Selección Nacional de Costa Rica con siete goles en 13 partidos. Su capacidad goleadora se trasladó a la Premier League de Rusia, donde se consagró máximo anotador con 17 goles, la mayor cifra registrada por un jugador de Concacaf en la historia de la competición”, señaló el sitio de la Concacaf.

LEA MÁS: Manfred Ugalde ingresó desde el banquillo y sigue de malas en Rusia

Manfred, de hecho, ha destacado en la eliminatoria mundialista como el mejor jugador de Costa Rica. El delantero ha tenido que cumplir funciones hasta de armador de juego y referente ofensivo del equipo que dirige Miguel Piojo Herrera.

Los competidores por el premio junto a Ugalde son los mexicanos Edson Álvarez del Fenerbahce de Turquía, también Raúl Jiménez del Fulham inglés y Ángel Sepúlveda de Cruz Azul de México; el canadiense Jonathan David de la Juventus de Italia y el estadounidense Malik Tillman del Bayer Leverkusen de Alemania.

Ahora viene la temporada de elección, la cual estará a cargo de los capitanes y técnicos de las selecciones que pertenecen a Concacaf, además de que los aficionados también podrán elegir por medio del siguiente sitio web: www.concacaf.com/es/premios