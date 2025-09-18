Puro Deporte

Kurt Morsink habla claro sobre Alonso Martínez, Manfred Ugalde y Jeyland Mitchell

Kurt Morsink se siente optimista con el presente de tres jugadores importantes para la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Kurt Morsink considera que Alonso Martínez, Manfred Ugalde y Jeyland Mitchell serán importantes para los partidos de la Selección de Costa Rica contra Honduras y Nicaragua.
Kurt Morsink considera que Alonso Martínez, Manfred Ugalde y Jeyland Mitchell serán importantes para los partidos de la Selección de Costa Rica contra Honduras y Nicaragua. (New York City, Spartak de Moscú y Sturm /Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kurt MorsinkAlonso MartínezManfred UgaldeJeyland MitchellLegionariosSelección de Costa Rica
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.