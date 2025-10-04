Un estadio sobre el cielo: Arabia Saudita llevaría el Mundial 2034 a otro nivel con ambicioso proyecto sobre 350 metros de altura

Arabia Saudita planea un estadio a 350 metros de altura en The Line para el Mundial 2034, con capacidad para 46.000 personas.

Arabia Saudita presentó un ambicioso proyecto que podría cambiar la historia de los mundiales. Se trata del Neom Stadium, una estructura deportiva que estaría construida a 350 metros de altura sobre un edificio, en la ciudad futurista The Line.

El diseño fue revelado este viernes y forma parte de los planes que prepara Arabia Saudita para organizar el Mundial 2034. El país árabe será la sede del torneo y dispone de nueve años para completar la infraestructura necesaria, que incluye carreteras, servicios y recintos deportivos.

La propuesta del Neom Stadium destaca entre los ocho estadios nuevos que el país pretende levantar. De acuerdo con los primeros detalles, la construcción estaría lista en 2032 y comenzaría en 2027.

La estructura se ubicaría en el primer tramo de 2,3 kilómetros de The Line, una ciudad de 170 kilómetros que la familia real saudí busca desarrollar en medio del desierto.

El estadio tendría una capacidad para 46.000 personas y contaría con acceso solo por transporte público o vía marítima, ya que en la ciudad no circularán automóviles.

Este recinto formará parte de los 15 estadios que albergarán partidos del Mundial, distribuidos en ciudades como Riad, Jeddah, Al Khobar, Abha y Neom.

La inversión estimada para el Neom Stadium superaría los $1.000 millones, y su diseño innovador podría convertirlo en el estadio más elevado del planeta, con una arquitectura que desafía los modelos tradicionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.