Un estadio sobre el cielo: Arabia Saudita llevaría el Mundial 2034 a otro nivel con ambicioso proyecto sobre 350 metros de altura

El Neom Stadium sería parte de los 15 recintos para el Mundial 2034 y se levantaría sobre un edificio en la ciudad sin automóviles The Line

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Arabia Saudita planea un estadio a 350 metros de altura en The Line para el Mundial 2034, con capacidad para 46.000 personas.
Arabia Saudita planea un estadio a 350 metros de altura en The Line para el Mundial 2034, con capacidad para 46.000 personas. (Line-Neom/Neom)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

