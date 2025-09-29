Así avanza la construcción del estadio más grande de Centroamérica

El nuevo estadio nacional de El Salvador será el más grande de la región y combinará arquitectura moderna con simbolismo local.

El proyecto del Estadio Nacional de El Salvador avanza como una de las mayores apuestas de infraestructura deportiva en la región.

Con una capacidad estimada de 50.000 espectadores, esta megaestructura se perfila como el mayor recinto futbolístico de Centroamérica.

El empresario, dirigente deportivo y exjugador de baloncesto salvadoreño Yamil Bukele publicó en su cuenta de X el avance de las obras del estadio que busca posicionarse como el más importante de la región.

LEA MÁS: Este es el país más rico de Centroamérica según nuevo Índice de Prosperidad 2025

De acuerdo con la base de datos DB.com, el inmueble se construye en Antiguo Cuscatlán, en los suburbios del oeste de San Salvador. El terreno pertenecía a una escuela militar, la cual fue trasladada a otra ubicación con más espacio e infraestructura. Se espera que el estadio esté listo en 2027.

La construcción comenzó en 2023. El diseño y la edificación del proyecto están respaldados por una alianza con China, anunciada oficialmente el 31 de diciembre de 2021 por el presidente Nayib Bukele.

Nuevo estadio en El Salvador será símbolo moderno con influencia arquitectónica china. ( Yamil Bukele/X/@ Yamil Bukele)

El diseño contempla una estructura cerrada en forma de cúpula ligera, que funcionará como techo y fachada. Las gradas curvas rodearán completamente el campo de juego, distribuidas en dos niveles y una zona intermedia para uso corporativo.

El estadio será sede de la selección nacional de El Salvador, pero también albergará conciertos, ferias, festivales y otros eventos masivos. El plan incluye la implementación de tecnología de última generación y un modelo de eficiencia energética.

Desde lo simbólico, los arquitectos buscaron integrar elementos culturales. Las formas redondeadas del estadio representan gotas de agua, un guiño a la conexión histórica del pueblo salvadoreño con la naturaleza.

El recinto se levanta en Antiguo Cuscatlán y contará con diseño moderno, tecnología avanzada y enfoque sostenible. (X/@ Yamil Bukele/X/@ Yamil Bukele)

Los muros exteriores simulan olas del océano y alas de libertad, y el paseo de acceso refleja, según el diseño conceptual, la hospitalidad del pueblo salvadoreño.

Este será el estadio más grande de Centroamérica

LEA MÁS: Así va la tabla en Centroamérica: estas selecciones podrían quedarse fuera del Mundial 2026