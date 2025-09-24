Así avanza la construcción del estadio más grande de Centroamérica

Nuevo estadio en El Salvador será símbolo moderno con influencia arquitectónica china.

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador tendrá una capacidad para 50.000 espectadores y se convertirá en el recinto deportivo más moderno de su país.

Su construcción forma parte de una cooperación entre El Salvador y China.

El ejecutivo deportivo, empresario y exjugador de baloncesto salvadoreño, Yamil Bukele, compartió en su cuenta de X cómo van las obras de lo que promete ser el estadio líder de la región.

Según la página de la base de datos DB.com, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el proyecto el 31 de diciembre de 2021 en su cuenta de X (antes Twitter).

La edificación se ejecuta en Antiguo Cuscatlán, en la zona oeste del área metropolitana de San Salvador, sobre el terreno de una antigua escuela militar.

El recinto se levanta en Antiguo Cuscatlán y contará con diseño moderno, tecnología avanzada y enfoque sostenible. (X/@ Yamil Bukele/X/@ Yamil Bukele)

El inicio de las obras fue en setiembre de 2022 y se estima que finalizarán en 2027.

El estadio tendrá un diseño específico para el fútbol. Las graderías rodearán el campo por todos los lados y estarán ligeramente curvadas.

La estructura principal incluirá dos niveles de gradas, separados por una zona VIP con asientos para negocios, según Estadios DB.

Este recinto se convertirá en la nueva sede de la selección nacional de fútbol de El Salvador.

También albergará eventos culturales y de entretenimiento, como conciertos, festivales y exposiciones.

La página de base de datos sobre estadios explicó que el diseño arquitectónico pretende reflejar valores culturales y ambientales del país.

Los arquitectos explicaron que la forma redondeada del estadio representa gotas de agua, en alusión a los elementos que permitieron la vida en las civilizaciones antiguas de El Salvador.

