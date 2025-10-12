Tiger Woods se somete a cirugía de reemplazo de disco lumbar

Las lesiones en la espalda le han jugado una mala pasada a Tiger Woods.

Tiger Woods tuvo que ingresar al quirófano para que le realizaran una cirugía de reemplazo de disco lumbar en la parte baja de la espalda tras sufrir dolor y falta de movilidad, anunció este sábado la leyenda del golf estadounidense.

Woods, de 49 años, dijo que la operación, realizada el viernes en Nueva York, fue un éxito.

LEA MÁS: Concacaf rumbo al Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones de Centroamérica y el Caribe en eliminatoria de infarto

“Tras sufrir dolor y falta de movilidad en la espalda, consulté con médicos y cirujanos para que me hicieran unas pruebas”, dijo el ganador de 15 grandes torneos de golf en un comunicado.

“Las pruebas determinaron que tenía un disco (intervertebral) colapsado en L4/5, fragmentos de disco y un canal espinal comprometido”, agregó.

LEA MÁS: El Caribe irá al Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones en grupo B de la eliminatoria de Concacaf

Viendo el panorama, con dolor incluido y a sabiendas de que la salud siempre debe ser lo primero, el deportista no tenía mucho que pensar.

Y por eso mismo dijo: “Sé que tomé una buena decisión para mi salud y mi espalda”.

No se ha dado a conocer cuándo será que Tiger Woods pueda regresar al golf competitivo tras la última de una serie de operaciones y lesiones que lo han mantenido inactivo desde el Abierto Británico de julio de 2024.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica: Así queda la tabla de posiciones de la eliminatoria mundialista (ojo con Haití)

El deportista estadounidense sufrió graves lesiones en las piernas en un accidente de tránsito en 2021, pero regresó en el Masters de 2022 y terminó en el puesto 47.

Woods, que cumplirá 50 años en diciembre, se sometió a una operación de espalda en setiembre de 2024. Se estaba recuperando de ese contratiempo cuando anunció en marzo que había sufrido una rotura del tendón de Aquiles.

El anuncio de este sábado sobre su situación física acaba con cualquier posibilidad de que pueda jugar en el torneo Hero World Challenge en las Bahamas, que esta semana todavía tenía cupos disponibles.

LEA MÁS: Repechaje al Mundial 2026: Ya hay dos países clasificados y Centroamérica y el Caribe tendrán participación

Woods ha ganado 82 títulos del PGA Tour, igualando el récord histórico de Sam Snead, y ocupa el segundo lugar en la lista de victorias en Majors de todos los tiempos, a tres del récord de 18 triunfos de Jack Nicklaus.

La cirugía también pone en duda si Woods jugará con su equipo, Jupiter Links, en la liga de golf tecnológico TGL cuando comience la temporada en enero.