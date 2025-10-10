Técnico de Nicaragua castigará a jugadores con lo que más les duele (y tiene que ver con la Selección de Costa Rica)

Marco Antonio Figueroa fue muy autocrítico luego de la derrota de la Selección de Nicaragua contra Haití.

A Marco Antonio “Fantasma” Figueroa no le gustó en lo absoluto ver el comportamiento dentro de la cancha de algunos integrantes de la Selección de Nicaragua en el partido que los pinoleros perdieron por 0-3 contra Haití, en la tercera fecha de la última ronda de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

El técnico chileno ofreció disculpas a los aficionados nicaragüenses que estaban ahí, bajo la lluvia, esperando ver al menos entrega y compromiso de su selección. Y le molesta ver que, unos cuantos, principalmente legionarios, no estuvieron a la altura.

No quiso dar nombres en específico, pero posterior al juego, en la rueda de prensa, Marco Antonio Figueroa expresó que a veces los cambios resultan, y en otras ocasiones no.

“Ustedes lo van a ver en la siguiente convocatoria para el juego de Costa Rica, porque creo que para estar en la selección hay que estar a la altura y hubo jugadores que no lo estuvieron y eso nos molesta, porque preparamos a un equipo que compite”, expresó Marco “Fantasma” Figueroa.

Añadió que para ganar partidos hay que tener carácter y osadía, pero que el equipo no mostró eso en Managua contra Haití, ese rival que los superó bien y al que catalogó como justo ganador.

También dijo que jugó 20 años y por experiencia propia sabe que un delantero que no llegue al primer palo difícilmente va a hacer goles.

“Hay que preparar el partido que viene. No nos vamos a rendir. Hay que ir a Costa Rica a tratar de hacer un partido mejor en la parte futbolística. Cuando hay tres, cuatro o cinco jugadores que están bajos, es muy difícil ganar los partidos”, aseguró.

Cuando le consultaron qué rescata de lo que fue ese juego de Nicaragua contra Haití terminó de revelar que castigará a los futbolistas que quedaron en deuda.

“Qué jugadores voy a llegar, eso es lo que rescato, que voy a hacer cambios, hay jugadores que no van a estar ni siquiera en el banco, porque creo que quedaron a deber con su gente.

”Algunos vienen de muy lejos para jugar un partido y no tienen ese esfuerzo que tienen los que metemos nosotros aquí. Tuvimos puntos muy bajos, pero también puntos altos, no todo es malo. Los que entraron por izquierda y los centrales hicieron un buen trabajo", expresó Marco Antonio Figueroa.

Quienes no viajarían a Costa Rica con la Selección de Nicaragua serían Matías Belli Moldskred y Jacob Montes.

Además, indicó que guardó silencio por respeto, pero como jugador profesional retirado, a veces le da vergüenza no poder gritar algo cuando hay alguien que le da lo mismo.

“Por eso me da vergüenza, me da pena”, insistió el chileno, que dirigirá a Nicaragua en el partido del lunes 13 de octubre contra la Selección de Costa Rica, en el Estadio Nacional.