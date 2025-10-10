Puro Deporte

¿Por qué se paró el partido entre Nicaragua y Haití? Vea el motivo

El partido eliminatorio entre Nicaragua y Haití se detuvo en el minuto 28, en Managua

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El partido entre Nicaragua y Haití se detuvo en el minuto 28, cuando se fue la luz en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua.
El partido entre Nicaragua y Haití se detuvo en el minuto 28, cuando se fue la luz en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. (Pantallazo X/Pantallazo X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección Nacional de Costa RicaSelección de Costa Rica
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.