¿Por qué se paró el partido entre Nicaragua y Haití? Vea el motivo

El partido entre Nicaragua y Haití se detuvo en el minuto 28, cuando se fue la luz en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua.

El partido entre las selecciones nacionales de Nicaragua y Haití, correspondiente a la tercera fecha de las eliminatorias de Concacaf entró en una pausa que se prolongó más de la cuenta, debido a una falla en el sistema de iluminación del Estadio Nacional de Fútbol de Managua, producto de la tormenta eléctrica.

La interrupción ocurrió al minuto 28 de la primera mitad, en un juego donde Haití lleva una ventaja de 0-1, con el gol de Duckens Nazon en el minuto 12.

Tras la suspensión, los futbolistas de ambos equipos se dirigieron a los vestuarios a la espera de una solución, mientras que la afición se mantiene en las graderías, bajo la lluvia. Pero otros aficionados optaron por irse.

“Cuatro torres están apagadas y la Concacaf decidió reanudar el partido cuando mejoren las condiciones del tiempo y regrese el fluido eléctrico”, reportó el periodista nicaragüense Nectalí Mora en su cuenta de X.

La luz regresó, pero la rayería persistía. En el sonido ambiente se anunció que el partido se reanudaría a las 7:45 p. m., y efectivamente, así fue.