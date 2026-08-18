Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 4

Se completó la cuarta jornada del Torneo de Apertura 2026 y los equipos que se encuentran en los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones son el Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Inter San Carlos y Cartaginés.
La fecha arrancó el viernes 14 de agosto, con el triunfo de San Carlos ante Herediano en Ciudad Quesada, por 1-0, con un gol de penal de Brian Martínez.
El Día de la Madre hubo dos partidos. En horario atípico, el sábado 15 de agosto a las 4 p. m., la Liga venció 2-1 a Puntarenas FC. En este encuentro, en el Estadio Alejandro Morera Soto, los naranjas abrieron la cuenta con Doryan Rodríguez.
Alajuelense gestó la remontada con anotaciones de Alexis Gamboa y Kenyel Michel, en un encuentro donde se dio el debut de Yerlan Sosa, quien salió expulsado por acumulación de amarillas.
En Tibás, Saprissa derrotó 3-2 a Cartaginés. Jefferson Brenes convirtió un doblete y el otro gol morado fue de Bancy Hernández. Las anotaciones de los brumosos fueron de Douglas López y Carlos Barahona.
Para el domingo solamente se disputó un partido, que se tramitó en San Isidro de El General. Ahí, Inter San Carlos venció de visita a Pérez Zeledón 0-1, con un tanto de Randy Vega.
Mientras que este lunes, Sporting consiguió su primera victoria en lo que va del Torneo de Apertura 2026, al imponerse 2-0 contra Escorpiones.
Los goles en el Estadio Puente Piedra, en Grecia, fueron de Josimar Méndez y Marco Ureña.
La tabla de posiciones del Apertura 2026
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GD
|Puntos
|1. Saprissa
|4
|4
|0
|0
|8
|12
|2. Alajuelense
|4
|3
|1
|0
|5
|10
|3. Inter San Carlos
|4
|2
|1
|1
|1
|7
|4. Cartaginés
|4
|2
|0
|2
|1
|6
|5. Sporting
|4
|1
|2
|1
|1
|5
|6. Escorpiones
|4
|1
|1
|2
|0
|4
|7. Herediano
|4
|1
|1
|2
|-1
|4
|8. Pérez Zeledón
|4
|1
|1
|2
|-4
|4
|9. San Carlos*
|4
|1
|0
|3
|-5
|3
|10. Puntarenas*
|4
|0
|1
|3
|-6
|1
*San Carlos y Puntarenas serán últimos en cualquier empate en puntos por haber perdido un juego en la mesa.
Así se jugará la jornada 5 del Torneo Apertura 2026
|Fecha
|Partido
|Hora
|Canal
|21 de agosto
|Puntarenas vs. Pérez Zeledón
|7 p. m.
|Fox
|22 de agosto
|Escorpiones vs. Cartaginés
|5 p. m.
|FUTV
|22 de agosto
|Herediano vs. Sporting
|8 p. m.
|FUTV
|23 de agosto
|Inter San Carlos vs. Saprissa
|3 p. m.
|Fox
|23 de agosto
|Alajuelense vs. San Carlos
|6 p. m.
|FUTV