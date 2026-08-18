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Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 4

Vea cómo se encuentra la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026 y cómo se jugará la próxima fecha

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Por Fanny Tayver Marín
La jornada 4 del Torneo de Apertura 2026 tuvo partidos buenos.
La jornada 4 del Torneo de Apertura 2026 tuvo partidos buenos. (José Cordero, Jorge Navarro, Prensa Inter San Carlos y Prensa San Carlos/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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