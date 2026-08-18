Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 4

La jornada 4 del Torneo de Apertura 2026 tuvo partidos buenos.

Se completó la cuarta jornada del Torneo de Apertura 2026 y los equipos que se encuentran en los primeros cuatro lugares de la tabla de posiciones son el Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Inter San Carlos y Cartaginés.

La fecha arrancó el viernes 14 de agosto, con el triunfo de San Carlos ante Herediano en Ciudad Quesada, por 1-0, con un gol de penal de Brian Martínez.

El Día de la Madre hubo dos partidos. En horario atípico, el sábado 15 de agosto a las 4 p. m., la Liga venció 2-1 a Puntarenas FC. En este encuentro, en el Estadio Alejandro Morera Soto, los naranjas abrieron la cuenta con Doryan Rodríguez.

Alajuelense gestó la remontada con anotaciones de Alexis Gamboa y Kenyel Michel, en un encuentro donde se dio el debut de Yerlan Sosa, quien salió expulsado por acumulación de amarillas.

En Tibás, Saprissa derrotó 3-2 a Cartaginés. Jefferson Brenes convirtió un doblete y el otro gol morado fue de Bancy Hernández. Las anotaciones de los brumosos fueron de Douglas López y Carlos Barahona.

Para el domingo solamente se disputó un partido, que se tramitó en San Isidro de El General. Ahí, Inter San Carlos venció de visita a Pérez Zeledón 0-1, con un tanto de Randy Vega.

Mientras que este lunes, Sporting consiguió su primera victoria en lo que va del Torneo de Apertura 2026, al imponerse 2-0 contra Escorpiones.

Los goles en el Estadio Puente Piedra, en Grecia, fueron de Josimar Méndez y Marco Ureña.

La tabla de posiciones del Apertura 2026

Equipo PJ PG PE PP GD Puntos 1. Saprissa 4 4 0 0 8 12 2. Alajuelense 4 3 1 0 5 10 3. Inter San Carlos 4 2 1 1 1 7 4. Cartaginés 4 2 0 2 1 6 5. Sporting 4 1 2 1 1 5 6. Escorpiones 4 1 1 2 0 4 7. Herediano 4 1 1 2 -1 4 8. Pérez Zeledón 4 1 1 2 -4 4 9. San Carlos* 4 1 0 3 -5 3 10. Puntarenas* 4 0 1 3 -6 1

*San Carlos y Puntarenas serán últimos en cualquier empate en puntos por haber perdido un juego en la mesa.

Así se jugará la jornada 5 del Torneo Apertura 2026