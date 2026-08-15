Alajuelense vs. Puntarenas: Canal para ver un partido en horario atípico este Día de la Madre

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Puntarenas FC este sábado 15 de agosto, en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido correspondiente a la jornada 4 del Torneo de Apertura 2026. Y es un juego donde la institución rojinegra tiene preparadas muchas actividades para festejar el Día de la Madre.

Alajuelense tuvo su primera semana larga después de cinco partidos muy seguidos alternando el campeonato nacional con la Copa Centroamericana de Concacaf.

En su última presentación, la Liga de Ismael Rescalvo consiguió una victoria contundente contra Herediano, por 0-3 en el “Rosabalito”, con goles de Rashir Parkins, Jeison Lucumí y Kenyel Michel.

Aquel partido fue más que importante para el técnico español y sus jugadores, al seguir en la tendencia de ir de menos a más. Y su propósito para el juego de este sábado ante Puntarenas es mantenerse en esa misma línea.

El Puerto, por su parte, viene de recibir una mala noticia, pues la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) informó que su departamento de competición declaró sin lugar su recurso de revocatoria por lo ocurrido ante Herediano.

Aunque en cancha aquel partido había quedado 1-1, el Team alegó que hubo una alineación indebida de Wálter Cortés, al aparecer entre los suplentes cuando tenía pendiente un partido de sanción que arrastraba de la Liga de Ascenso.

Ronaldo Cisneros buscará anotarle de nuevo a Adonis Pineda, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC. (John Duran/John Durán)

Eso implica que Herediano se ganó dos puntos puntos en la mesa, pues se le acreditó la victoria por 3-0.

Y el Puerto queda con un asterisco, que puede jugar en su contra a futuro, al igual que San Carlos. Ambos clubes tienen claro que serán últimos en cualquier empate en puntos por haber perdido un juego en la mesa.

Puntarenas viene de perder en su casa contra Saprissa, en un partido donde Jefferson Brenes consiguió un doblete. Y en la tabla, los naranjas marchan de últimos, con apenas un punto.

¿En qué canal puedo ver el partido entre Alajuelense y Puntarenas? Copiado!

El partido de este sábado 15 de agosto entre Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas pasará por la pantalla de FUTV.

Además, este juego puede escucharlo en su emisora preferida, pues Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM), Columbia (98.7 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Las palabras de Ronaldo Cisneros antes del partido Alajuelense vs. Puntarenas Copiado!

Rolando Cisneros habla previo al partido Alajuelense vs. Puntarenas

Siga el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense Copiado!

Alajuelense festeja el Día de la Madre Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense presenta una alineación especial de esta manera, en el Día de la Madre. (Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Liga Deportiva Alajuelense destaca a las mamás como quienes juegan todas las posiciones en el partido junto a sus hijos. (Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Liga Deportiva Alajuelense felicita a las mamás en su día. (Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

La Liga premiará a 30 mamás y habrá más sorpresas Copiado!

El partido entre Alajuelense y Puntarenas FC será este Día de la Madre, a las 4 p. m. y la gerente comercial de la institución rojinegra, Viviana Zamora, contó que desde que se abran las puertas del Estadio Alejandro Morera Soto van a tener activaciones en las dos explanadas, tanto en el este como en el oeste, con la marca Liga.

“Ahí invitamos a nuestras mamás leonas que lleguen y se acerquen, que soliciten un cupón y lo depositen en un buzón donde van a poder participar en varias rifas y varios premios”, expresó Viviana Zamora en declaraciones proporcionadas por el club.

Dijo que serán 30 premios y que en el medio tiempo van a decir los nombres de las ganadoras. Ante la curiosidad, indicó que son sorpresas y no podía decir más, solo que está convencida de que a las mamás les va a gustar muchísimo. Más detalles los encontrará en este artículo.

Alajuelense celebrará el Día de la Madre con estas actividades

Liga Deportiva Alajuelense tiene una serie de actividades especiales para celebrar el Día de la Madre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Las entradas para el partido Alajuelense vs. Puntarenas Copiado!

Liga Deportiva Alajuelense decidió que para el partido ante Puntarenas, niños menores de 12 años acompañados de un adulto ingresan gratis en gradería norte, este y oeste. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Puntarenas Copiado!

David Gómez al centro, asistido por Víctor Ramírez y Diego Díaz. Cuarto árbitro: Pablo Camacho. VAR: Rigo Prendas. AVAR: Josué Ugalde.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.