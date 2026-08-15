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Alajuelense vs. Puntarenas: Canal para ver un partido en horario atípico este Día de la Madre

Liga Deportiva Alajuelense y Puntarenas FC juegan este 15 de agosto en el Estadio Alejandro Morera Soto

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense recibe a Puntarenas FC este sábado 15 de agosto, en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un partido correspondiente a la jornada 4 del Torneo de Apertura 2026. Y es un juego donde la institución rojinegra tiene preparadas muchas actividades para festejar el Día de la Madre.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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