Puro Deporte

Alajuelense instala buzones en el Morera Soto y le contamos de qué se trata

Liga Deportiva Alajuelense cuenta con muchos premios y actividades especiales para festejar el Día de la Madre este 15 de agosto

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Liga Deportiva Alajuelense invita a las mamás a llegar temprano el próximo sábado al Estadio Alejandro Morera Soto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseDía de la MadreAlajuelense vs PuntarenasViviana Zamora
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.