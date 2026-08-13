Alajuelense instala buzones en el Morera Soto y le contamos de qué se trata

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense invita a las mamás a llegar temprano el próximo sábado al Estadio Alejandro Morera Soto.

Liga Deportiva Alajuelense se prepara en la cancha para el partido contra Puntarenas, pero también alista una fiesta para celebrar y premiar a las mamás este sábado 15 de agosto.

El partido será propiamente el Día de la Madre, a las 4 p. m. y la gerente comercial de la institución rojinegra, Viviana Zamora, contó que desde que se abran las puertas del Estadio Alejandro Morera Soto van a tener activaciones en las dos explanadas, tanto en el este como en el oeste, con la marca Liga.

“Ahí invitamos a nuestras mamás leonas que lleguen y se acerquen, que soliciten un cupón y lo depositen en un buzón donde van a poder participar en varias rifas y varios premios”, expresó Viviana Zamora en declaraciones proporcionadas por el club.

Dijo que serán 30 premios y que en el medio tiempo van a decir los nombres de las ganadoras. Ante la curiosidad, indicó que son sorpresas y no podía decir más, solo que está convencida de que a las mamás les va a gustar muchísimo.

Alajuelense celebrará el Día de la Madre con estas actividades

Las insta a que lleguen temprano, porque Alajuelense hizo una negociación con su patrocinador Mutual, que estará a cargo de una activación especial.

“Vamos a dar rosas y también vamos a tener fotografías, además de que nuestro León y nuestra Leona van a estar ahí compartiendo con todas las mamás”, indicó.

Para los días 14 y 15 de agosto habrá personalización gratis por la compra de camisas con la tarjeta del BAC. Eso aplicará en las tiendas del estadio, City Mall, San José, Multiplaza Escazú y en el Paseo Metrópoli en Cartago.

“Tenemos la negociación con el BAC, ellos quieren chinear a las mamás leonas, así que es totalmente gratis, igual es una cantidad limitada. Los invitamos a que vayan, ya sea el 14 o el 15 para que sea ese regalo perfecto para mamá con su nombre y con el número que gusten”, citó.

Por compra con esa tarjeta, se personalizará gratis una de las camisas que que sea el regalo para mamá.

Además, para el partido, 10 mamás asociadas van a desfilar ese día con los futbolistas.

“Parte también de las sorpresas que tenemos para nuestras socias, que son mamás, es que les hemos enviado un link donde pueden participar. Esto es una rifa, cualquier socia puede inscribirse, no hay ningún tipo de restricción.

”Vamos a tener 10 mamás desfilando con los jugadores, y también vamos a estarlas chineando montones en uno de los palcos. Pueden ir con un acompañante y es parte de los chineos que queremos darle a mamá”, detalló.

El partido entre Alajuelense y Puntarenas empezará a las 4 p. m., así que después de almuerzo, puede irse al estadio y no se olvide buscar esos buzones instalados para mamá.

Liga Deportiva Alajuelense tiene una serie de actividades especiales para celebrar el Día de la Madre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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