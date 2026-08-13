¿Qué hay de nuevo en Alajuelense? Esto dice Ronaldo Cisneros

Ronaldo Cisneros, Celso Borges, Yeison Molina y Juan Pablo Añor están disponibles para el partido del sábado entre Alajuelense y Puntarenas.

Después de un arranque socado con partidos muy seguidos, Liga Deportiva Alajuelense se toma un ligero respiro en la primera semana larga desde que empezó a jugar el Torneo de Apertura 2026 alternado con la Copa Centroamericana de Concacaf.

Pero eso no implica que en la Liga haya relajaciones de ningún tipo. Al contrario, los manudos saben bien que a partir del sábado viene otra seguidilla de juegos. Y están preparándose para eso.

Ronaldo Cisneros contó después del triunfo por 0-3 contra Herediano, con goles de Rashir Parkins, Jeison Lucumí y Kenyel Michel, estos días les han caído bastante bien y que les han servido para descansar, recuperar, trabajar y que los jugadores que estaban en la Selección reincorporaran, en referencia a quienes se encontraban con la Sub-20 y la Sub-23.

“Estamos muy contentos de tener el plantel completo”, apuntó Ronaldo Cisneros en declaraciones proporcionadas por la oficina de comunicación de Alajuelense.

“Sabemos que vienen partidos complicados, etapas decisivas y necesitamos de todos”, comentó el delantero mexicano.

Además, está convencido de que el partido del domingo pasado contra Herediano significó más que la obtención de tres puntos importantes para la credibilidad del grupo y su cuerpo técnico.

“Nos hizo darnos cuenta de lo que podemos ser capaces y se habló en el vestidor de que tenemos que tener mucha humildad, ir partido a partido. Sabemos que no hemos logrado nada, que han sido partidos en donde hemos ido creciendo. Cada vez se ve más una idea de juego que trataremos de mantenerla y mejorarla”, afirmó el futbolista.

La Liga volverá a jugar el sábado 15 de agosto, en horario atípico y en un día especial. A las 4 p. m., los rojinegros recibirán a Puntarenas FC, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ronaldo Cisneros quiere ver familias completas el sábado en el Morera Soto, en el partido entre Alajuelense y Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Un partido difícil, como siempre, como todos, creo que va a ser muy importante que nosotros mantengamos eso que hicimos bien en estos últimos partidos y hemos trabajado lo que hay que corregir”, mencionó.

Ronaldo Cisneros adelantó que una de las pretensiones de Alajuelense es que todos en el equipo estén lo más finos posibles para lo que sigue en la fase regular del campeonato nacional, pero también en lo que viene de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Rolando Cisneros habla previo al partido Alajuelense vs. Puntarenas

“Donde nos jugamos también ahí la calificación y estamos muy convencidos de que el partido del sábado nos puede dar mucho”, citó, remarcando en la confianza que va alimentando el equipo, que se nota en crecimiento.

“La idea que tenemos es hacer de la casa una fortaleza, ya logramos sacar los primeros tres puntos y esperamos que así siga esa racha.

”Queremos ver a nuestra gente ahí alentándonos, apoyándonos y esperamos que podamos devolverles ese apoyo que nos brindan en todos los partidos”, agregó Ronaldo Cisneros.

Como el sábado se celebra el Día de la Madre en Costa Rica, el futbolista dijo que quieren ver muchas mamás en las gradas, acompañadas de sus hijos.

“Sabemos que es un día para compartir y qué mejor que compartir en el estadio, apoyando a nuestro equipo y esperando regalarles un triunfo y los tres puntos que hemos venido trabajando durante toda esta semana”, destacó.

Alajuelense recibirá el sábado a Puntarenas FC y luego se alistará para viajar a El Salvador y visitar a Luis Ángel Firpo el jueves 20 de agosto, a las 9 p. m., en el Estadio Jorge “El Mágico” González.

Tras ese partido, la Liga regresará a territorio nacional y el domingo 23 de agosto recibirá a San Carlos, a las 6 p. m., en la Catedral.

Después de eso, el 26 de agosto cerrará la fase de grupos de la Copa Centroamericana a las 8:30 p. m., cuando actúe de local contra Plaza Amador de Panamá.

A los tres días, a las 8 p. m., la Liga jugará de visita en San Isidro de El General contra el Municipal Pérez Zeledón.

Viendo esa agenda, no hay duda de que Alajuelense tendrá un calendario apretado en lo que resta de este mes. Esa tónica se mantendrá a lo largo del semestre.

Por cierto, recuerde que este viernes, La Nación sorteará entradas dobles para el partido entre la Liga y el Puerto y más detalles los encontrará en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, o en este artículo.

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