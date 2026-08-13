Puro Deporte

¿Qué hay de nuevo en Alajuelense? Esto dice Ronaldo Cisneros

Liga Deportiva Alajuelense alista su próximo partido que será el sábado en el Morera Soto

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Por Fanny Tayver Marín
29/07/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, CONCACAF Central American Cup, partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Xelaju de Guatemala.
Ronaldo Cisneros, Celso Borges, Yeison Molina y Juan Pablo Añor están disponibles para el partido del sábado entre Alajuelense y Puntarenas. (Jose Cordero/José Cordero)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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