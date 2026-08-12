Día de la Madre en el Morera Soto: ‘La Nación’ regala entradas para el partido Alajuelense vs. Puntarenas

Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Puntarenas FC el sábado 15 de agosto y usted puede ganar entradas para ir al estadio.

Si su mamá es aficionada a Liga Deportiva Alajuelense o a Puntarenas FC, un buen regalo para este sábado 15 de agosto puede ser llevarla al Estadio Alejandro Morera Soto y que presencie el partido entre la Liga y el Puerto, en la cuarta fecha del Torneo de Apertura 2026.

¿Le suena ese plan? Si su respuesta es afirmativa, esta información le interesa, porque La Nación regalará entradas dobles para ir a la Catedral.

¿Qué tiene que hacer? Fácil, tan solo debe llenar el formulario que encontrará en este enlace y seguir las instrucciones que ahí se indican.

No le quitará mucho tiempo y esta dinámica es 100% gratis. Además, no es necesario que llene el formulario muchas veces, porque el sistema solo contabilizará un registro para el sorteo.

Uno de los requisitos para que participe en este sorteo de entradas dobles es seguir el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y si no lo ha hecho, únase de inmediato en este enlace.

Habrá siete personas ganadoras y a cada una se le enviarán dos entradas digitales al correo electrónico que haya anotado en el formulario.

Puede ingresar sus datos desde este momento y hasta el viernes 14 de agosto a las 11 a. m.

Después de esa hora, se anunciarán los ganadores en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense y ese mismo viernes se les enviarán las entradas.

Anímese, participe y puede ser que corra la suerte de ser una de las siete personas ganadoras de entradas dobles para ir al partido entre Alajuelense y Puntarenas, que arrancará a las 4 p. m.

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