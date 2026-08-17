Randy Vega le da la victoria a Inter San Carlos ante Pérez Zeledón

El partido entre Pérez Zeledón e Inter San Carlos estuvo marcado por la lluvia.

Inter San Carlos le ganó 1-0 de visitante a Pérez Zeledón este domingo por la fecha 4 del Torneo de Apertura 2026. El solitario gol de Randy Vega permitió que los ‘sancarleños’ consiguieran su segunda victoria consecutiva, luego de vencer a San Carlos en la jornada anterior.

Ambos equipos llegaban ubicados a mitad de la tabla, tratando de sumar para acercarse a los punteros y evadir los últimos lugares de este campeonato que apenas comianza.

El único gol del partido llegó al minuto 9, cuando Randy Vega recibió un pase de Joel Campbell desde el borde del área, con el que quedó solo frente a Miguel Ajú, al que venció con una definión impecable.

A lo largo del primer tiempo, el dominio del conjunto sancarleño se hizo más claro, especialmente en los pies de Joel Campbell, quien fue la figura en la primera parte. Constantemente Campbell intentó llevar peligro al arco de Pérez Zeledón, llegando incluso a rematar de chilena en una ocasión.

Además, el experimentado Joel fue objeto de constantes faltas, quizás la única forma de detener su fútbol desequilibrante.

Pese al dominio de los dirigidos por Douglas Sequeira, los generaleños también tuvieron ocasiones de peligro en la primera mitad, pero la actuación del arquero Guido Jiménez permitió que Inter San Carlos mantuviera la ventaja.

En la segunda mitad, ingresaron en Pérez Zeledón Marvin Angulo, José Pablo Córdoba y Elián Quesada, este último haciendo su debut con los de casa. Estos cambios permitieron al equipo del Valle de El General tener mayor control de la pelota, generar más jugadas de ataque y llegar constantemente al área de Inter San Carlos.

Pese a la insistencia de los dirigidos por Roberth Arias, el buen planteamiento defensivo de Inter San Carlos y las atajadas de Guido Jiménez impidieron que los generaleños empataran el encuentro. Aunque Jiménez no fue el único protagonista en el arco, ya que Miguel Ajú también fue vital para que su equipo no recibiera gol en la segunda mitad.

Tras este triunfo, Inter San Carlos escaló hasta el tercer lugar, llegando a 7 puntos con una diferencia positiva de un gol. Por su parte, Pérez Zeledón se mantendrá sétimo y con la obligación de repuntar en las siguientes fechas.

El próximo partido de Pérez Zeledón será el viernes 21 de agosto de visita contra Puntarenas, mientras que Inter San Carlos recibirá a Saprissa el domingo 23 de agosto. Este encuentro será una oportunidad para que los norteños demuestren su sed de protagonismo en la primera campaña que disputan en la máxima categoría.