Fútbol

Randy Vega le da la victoria a Inter San Carlos ante Pérez Zeledón

Inter San Carlos consiguió su segundo triunfo consecutivo con un Joel Campbell desequilibrante

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Por Alejandro Cerdas
Enfrentamiento entre Pérez Zeledón e Inter San Carlos
El partido entre Pérez Zeledón e Inter San Carlos estuvo marcado por la lluvia. (Prensa Pérez Zeledón)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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