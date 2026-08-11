Fútbol

Inter San Carlos anuncia otro fichaje ‘pesado’ para su planilla

Inter San Carlos entró con fuerza en la Primera División e hizo un mercado de fichajes que llama mucho la atención

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Joel Campbell presentado como nuevo jugador de Inter San Carlos
Geovanni Paniagua, presidente de Inter San Carlos, junto a su gerente deportivo, Yosimar Arias, quienes movieron fuerte el mercado de piernas para el Apertura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Antonny MonrealInter San Carlos
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.