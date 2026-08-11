Inter San Carlos anuncia otro fichaje ‘pesado’ para su planilla

Geovanni Paniagua, presidente de Inter San Carlos, junto a su gerente deportivo, Yosimar Arias, quienes movieron fuerte el mercado de piernas para el Apertura 2026.

Inter San Carlos ya había sumado a Joel Campbell, Erick Cubo Torres y Carlos Martínez, mundialista en Qatar 2022, y ahora contrató a Antonny Monreal, arquero que militaba en Municipal Liberia. El cuadro que llegó desde la Liga de Ascenso hizo sentir su presencia en su primer mercado de fichajes en la máxima categoría.

La información fue confirmada por Geovanni Paniagua, presidente de Inter San Carlos, quien detalló que finalmente lograron una buena negociación con Escorpiones de Belén, club que había firmado a Monreal luego de que el mexicano quedara libre tras la pérdida de licencia de los liberianos.

“Él va a ser jugador de Inter. Acordamos con Juan España (presidente de Escorpiones) y llegamos a un buen acuerdo. Nosotros negociamos con Escorpiones; al final se trata de que el jugador esté contento y creo que ambos clubes tuvimos claridad de esto”, detalló Paniagua a La Nación.

Monreal firmará por los próximos dos años con Inter San Carlos, por lo que ahora el departamento de porteros tendrá a Aarón Cruz, exguardameta de Herediano, y Guido Jiménez, quien cuenta con experiencia en Pérez Zeledón y Puntarenas FC, entre otros clubes de Primera División.

“El problema ahora es de Douglas Sequeira, porque la competencia está muy fuerte. Tenemos grandes porteros. Guido lo hizo espectacular el fin de semana pasado. Aarón Cruz está lesionado, pero estará de vuelta pronto”, dijo el jerarca.

Con este fichaje, Inter San Carlos prácticamente da por cerrado su mercado, aunque el presidente enfatizó que, si aparece una muy buena oportunidad, todavía cuentan con presupuesto para realizar otra incorporación.

Antonny Monreal era el portero del Municipal Liberia, pero quedó libre por lo vivido con el club guanacasteco. (Liberia/Liberia)

“Salvo alguna muy buena oportunidad, lo valoramos, pero prácticamente estamos cerrados. Lo que pasó con Monreal es que finiquitamos a Christian Gamboa (defensor panameño) porque no la pasaba bien acá y también finiquitamos a Paolo Fuentes (defensor peruano). De esta forma tenemos presupuesto habilitado”, finalizó.

Inter San Carlos jugará contra Pérez Zeledón el próximo domingo a las 4 p. m.