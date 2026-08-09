Joel Campbell fue el guía de la histórica victoria del Inter San Carlos en el clásico norteño

Joel Campbell celebra con Erick 'Cubo' Torres el segundo gol del Inter San Carlos, en la victoria de 2-0 ante la AD San Carlos, por el Torneo Apertura 2026.

El primer triunfo del Inter San Carlos en la Primera División será inolvidable para sus seguidores, pues llegó precisamente ante nada más y nada menos que sus vecinos de la Asociación Deportiva San Carlos, en el clásico norteño del Torneo Apertura 2026.

Por primera vez, el fútbol costarricense fue testigo del derbi de la Zona Norte, con victoria 2-0 para el debutante en la máxima categoría, gracias a una gran actuación del veterano Joel Campbell, quien, con gol y asistencia, fue determinante durante los 70 minutos que estuvo en el terreno de juego.

Campbell ha sido decisivo para los Toros de San Carlos, pues suma dos goles y una asistencia, demostrando un buen nivel y siendo fundamental para su equipo, que por primera vez suma tres puntos en la Primera División.

El estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada fue testigo del encuentro donde los dirigidos por Douglas Sequeira se fueron al frente al minuto 12.

Jefry Valverde cometió una falta contra el extremo Randy Vega. Joel Campbell cobró el tiro libre y el mexicano Erick Cubo Torres anotó de cabeza, aprovechando una mala salida del portero Jason Vega.

Los Toros del Norte, bajo el mando de Wálter Paté Centeno, intentaron reaccionar. Empezaron a tener la posesión de la pelota, pero no lograron concretar el empate ante la defensa de sus vecinos.

En el complemento, la historia fue muy similar. San Carlos tomó el control del partido y sumó hasta cinco tiros de esquina. Incluso, Jefry Valverde estuvo cerca de empatar, pero el balón caprichosamente pegó en el poste.

Al minuto 63, Randy Vega volvió a ser protagonista. Nuevamente, Valverde cometió una falta dentro del área y el árbitro central decretó penal.

Campbell tomó el balón y, al 64′, ejecutó el lanzamiento desde los once pasos. Engañó al arquero Vega y decretó el 2-0 definitivo, para darle al Inter San Carlos su primera victoria en la máxima categoría.