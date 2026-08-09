Puro Deporte

Joel Campbell fue el guía de la histórica victoria del Inter San Carlos en el clásico norteño

El Inter San Carlos se impuso a su vecino y contabilizó su primera victoria en la máxima categoría

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Por Juan Diego Villarreal
Joel Campbell Inter San Carlos Gol a Sa Carlos Torneo Apertura 2026 Gol a Sa Carlos 9 de agosto del 2026 Cortesía: Inter San Carlos/Emmanuel Morales
Joel Campbell celebra con Erick 'Cubo' Torres el segundo gol del Inter San Carlos, en la victoria de 2-0 ante la AD San Carlos, por el Torneo Apertura 2026. (Cortesía: Inter San Carlos/Emmanuel Morales /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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