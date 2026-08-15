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Saprissa vs. Cartaginés: Canal y hora para ver el duelo que le pondrá la cereza al Día de la Madre

Saprissa y Cartaginés se verán las caras este Día de la Madre en un duelo de alto calibre

Por Esteban Valverde
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Cartaginés vs. Saprissa
Luis Javier Paradela controla un balón ante la marca de Douglas López, en el último juego que Saprissa enfrentó a Cartaginés en el semestre pasado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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