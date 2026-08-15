Saprissa vs. Cartaginés: Canal y hora para ver el duelo que le pondrá la cereza al Día de la Madre

Luis Javier Paradela controla un balón ante la marca de Douglas López, en el último juego que Saprissa enfrentó a Cartaginés en el semestre pasado.

Saprissa y Cartaginés tienen un duelo de alto calibre este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, al final del Día de la Madre.

Los morados reciben a los brumosos, en un cotejo que ellos mismos ven como una oportunidad para dar un golpe en la mesa y demostrar que su arranque, en el que suman tres victorias en la misma cantidad de juegos es una muestra del alto nivel en el que está el equipo.

Por su parte, los blanquiazules llegan a este encuentro con seis puntos, por lo que un triunfo les permitiría cazar al Monstruo en la lucha por los primeros lugares.

Saprissa viene de ganarle 3 a 0 Mixco por la Copa Centroamericana, mientras que Cartaginés empató 1 a 1 contra Motagua en Honduras.

Este partido también será el estreno oficial de la nueva piel del Saprissa, la cual se encuentra inspirada en la identidad costarricense, por lo que el uniforme morado es un homenaje a la Guaria Morada.

¿En qué canal puedo ver Saprissa vs. Cartaginés? Copiado!

El duelo entre Saprissa y Cartaginés pasará por la pantalla de FUTV, televisora que cuenta con los derechos de transmisión del Monstruo como local.

Además, este juego puede escucharlo en su emisora preferida, pues Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM) lo transmitirán.

Más sobre el nuevo uniforme del Saprissa Copiado!

El Deportivo Saprissa dio a conocer este jueves 13 de agosto su nueva indumentaria. Esta es una de las noticias más esperadas por sus aficionados y, en esta ocasión, los morados rindieron un tributo a la cultura costarricense. En conjunto con su marca patrocinadora, Kappa, desarrollaron uniformes que tienen rasgos de la naturaleza y la identidad de las siete provincias de Costa Rica: San José, Alajuela, Puntarenas, Guanacaste, Heredia, Cartago y Limón.