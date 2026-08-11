Saprissa confirma cuándo revela su nuevo uniforme: ni su presidente tiene una foto

La camiseta en alusión a Batman es una de las que más sensación causó entre la afición de Saprissa. Kenay Myrie lo lució cuando militaba con los morados.

Saprissa confirmó la fecha de uno de los momentos más esperados por los aficionados del club. Roberto Artavia, presidente de los morados, adelantó días atrás que en este mes se presentaría el nuevo uniforme.

Y el día llegó: el cuadro saprissista destacó que el próximo jueves se presenta la nueva indumentaria.

“Están cordialmente invitados (la prensa) al evento de presentación del nuevo uniforme del Deportivo Saprissa, este jueves 13 de agosto”, destacó Saprissa en un comunicado.

Las camisetas se presentarán en una actividad privada, no abierta al público, y en este tipo de eventos, al día siguiente de la presentación se hacen enormes filas en las tiendas oficiales del club para comprar la camiseta.

Saprissa tiene por costumbre efectuar una preventa a ciegas; es decir, muchos compran el uniforme sin saber cómo será el diseño o los colores que trae y, apenas se da a conocer, los compradores reciben la camiseta.

El conjunto tibaseño no ha brindado información sobre la camiseta. Incluso, Roberto Artavia escribió hace unos días en su cuenta de X que solo una vez vio la camiseta.

“El nuevo uniforme ha sido resguardado a tal punto que ni yo tengo una foto y solo lo he visto una vez, precisamente para evitar cualquier riesgo de filtraciones”, escribió Artavia, quien hizo el posteo porque un aficionado de apellido Chacón escribió en la misma red que en China estaban fabricando copias del uniforme.

“Si tenés alguna evidencia de alguna falta, por favor hacé la denuncia y yo personalmente le doy seguimiento y, si no, por favor, no hagás acusaciones sin respaldo, porque tomo este tema muy en serio. Ya hablamos con nuestros proveedores para que estén muy atentos a cualquier intento de duplicación y falsificación por parte de algún tercero, y lo mismo haremos nosotros”, destacó Roberto Artavia.

Saprissa no ha dado información tampoco de cuánto costará la camiseta, pero, por lo general, los precios aproximados son de ¢44.990, versión jugador (es el modelo exacto y de alto rendimiento que utilizan los futbolistas profesionales en la cancha); ¢19.990, versión aficionado; y ¢17.990 la camisa de niño.

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