Puro Deporte

Saprissa confirma cuándo revela su nuevo uniforme: ni su presidente tiene una foto

Los morados no han revelado detalles y aseguran que está bien resguardado para evitar filtraciones

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Por Milton Montenegro
Kenay Myrie con el nuevo uniforme de Saprissa
La camiseta en alusión a Batman es una de las que más sensación causó entre la afición de Saprissa. Kenay Myrie lo lució cuando militaba con los morados. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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