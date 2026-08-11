Saprissa vs. Mixco: los morados tienen dos jugadores con molestias; hora y canal para ver el partido

Saprissa clasifica a la siguiente ronda si logra derrotar en su campo al cuadro de Guatemala

Por Milton Montenegro
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Saprissa enfrenta al Deportivo Mixco en la tercera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf y los de Costa Rica tienen una enorme posibilidad de asegurar la clasificación en este compromiso.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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