Saprissa vs. Mixco: los morados tienen dos jugadores con molestias; hora y canal para ver el partido

Saprissa enfrenta al Deportivo Mixco en la tercera fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf y los de Costa Rica tienen una enorme posibilidad de asegurar la clasificación en este compromiso.

Los tibaseños cuentan con seis puntos, producto de dos victorias contra Umecit y Alianza, ambos de Panamá. Mientras que Mixco no tiene unidades, tras perder en el debut 0-2 ante Olimpia de Honduras.

Dónde ver el juego Copiado!

El juego es a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver por ESPN y Disney+.

De lograr la victoria, los saprissistas llegarán a nueve puntos y avanzarán a los cuartos de final.

Una final Copiado!

“El partido ante Mixco es una final; la victoria nos da una clasificación, como mínimo el segundo lugar. Nos jugamos la vida; es un partido que da la clasificación antes de llegar al último encuentro”, dijo Hernán Medford, técnico de Saprissa, en conferencia de prensa. El último juego de Saprissa en esta fase de grupos será el 27 de este mes, de visita, contra Olimpia de Honduras.

Dudas moradas Copiado!

Ante los chapines, Saprissa no podrá contar con el cubano Luis Javier Paradela y están en duda el delantero Orlando Sinclair y el extremo Keyshwen Arboine, quienes salieron con molestias musculares del último partido del campeonato frente a Puntarenas.

Primer duelo Copiado!

La Concacaf informó que el duelo de Saprissa contra Mixco marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

“Saprissa también buscará prolongar su sólido desempeño como local en el torneo. Los morados permanecen invictos en 10 de los 11 partidos que han disputado en casa en la historia de la Copa Centroamericana, con un balance de ocho victorias, dos empates y una derrota”, destacó la Concacaf.

La Concacaf añadió que Saprissa conservó su arco en cero en siete de esos encuentros (6 victorias, 1 empate).

Mixco cuenta en sus filas con un viejo conocido de la afición costarricense: el brasileño Kennedy Rocha, quien jugó en Costa Rica con Jicaral, Escazuceña, Barrio México, Herediano y Cartaginés.

Un escalón arriba Copiado!

Para Kevin Moscoso, guardameta de Mixco, jugar este tipo de encuentros representa una oportunidad para medir el crecimiento del fútbol guatemalteco.

“No podemos negar que en muchas cosas están un pasito adelantado. En el tema de infraestructura nos llevan bastante ventaja, pero, al final, en una cancha todo inicia de cero”, manifestó el portero mixqueño en conferencia de prensa, previa al choque de esta noche.

La Cueva Copiado!

El portero analizó el desafío que representará enfrentar al conjunto morado en uno de los escenarios más emblemáticos de Centroamérica.

“Hemos tenido un arranque de torneo en canchas muy difíciles, como El Trébol, en Guatemala, y el estadio de Olimpia, en Honduras. Hoy estamos en un estadio con mucha historia, pero nosotros, como grupo, estamos disfrutando de estar en un entorno así y del momento de competir contra un rival tan grande de Centroamérica”, concluyó Moscoso.

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