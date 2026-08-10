Hernán Medford, técnico de Saprissa: ‘Nos jugamos la vida’

Hernán Medford afirmó que la victoria les dará la tranquilidad de ir clasificados al último partido contra Olimpia de Honduras.

Saprissa está a tres puntos de clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf, y ese es el objetivo de Hernán Medford, técnico de Saprissa: dejarse la victoria en casa.

Los morados reciben el martes, a las 8 p. m., a Mixco de Guatemala, y el timonel morado quiere la victoria para llegar clasificado al último encuentro de visita contra Olimpia de Honduras.

- ¿Cómo se gestiona todo dentro del plantel cuando solo se suman victorias?

- Con más exigencia. El equipo está bien; hay mucha exigencia de la prensa y la afición quiere que estemos a ese nivel. Si bajamos de ahí, es falta de actitud y mi exigencia es mayor. No hay que relajarse. El partido ante Mixco es una final; la victoria nos da una clasificación, mínimo el segundo lugar. Debemos trabajar más, ver más video y reafirmarnos partido a partido, porque no hemos ganado nada.

- ¿Cuánto ha trabajado las sociedades para que el equipo tenga esos chispazos en las anotaciones?

- Todo lo trabajamos. Hacemos movimientos tácticos, lo hacemos bastante bien; no solo los goles. El equipo es de los que menos goles recibe y la forma es trabajarlo en la cancha: todos los movimientos, lo táctico y ese tipo de cosas las trabajamos.

- ¿Cómo ve el movimiento en el grupo de la Centroamericana y la importancia de sumar de tres?

- Cada resultado lo demuestra; hemos hecho las cosas bastante bien. Tenemos poco tiempo para trabajar y el desgaste fue mucho. Queda hoy ver video del equipo rival y tratar de cubrir esas partes.

- ¿Qué analiza de Mixco como rival?

- El partido que jugaron con Olimpia no merecían perderlo; hicieron un buen partido. Es un equipo con mucha ilusión y sin presión; no es de los favoritos, por lo que puede complicar más. Vamos a ver el video para conocer todas sus características. Nos jugamos la vida; es un partido que da la clasificación antes de llegar al último encuentro. Es importante llegar clasificados.

- ¿Cómo ve el nivel en el torneo?

- Buen nivel. Es el torneo de nosotros; es interesante, da un paso a la Concachampions y le damos mucha importancia. Todos los equipos lo están haciendo. Todos se han reforzado bien; son partidos cerrados, donde no hay favoritos.

“Pensamos en la actualidad; estamos a un partido de clasificar a otra ronda y es un paso a seguir. Nosotros vemos el presente y hacia adelante: estamos a un partido de ganar y buscar la clasificación”.

- ¿La rotación cuánto le ha servido?

- La rotación ha servido. Cada jugador que ha entrado ha hecho lo mejor. El problema lo voy a tener cuando juguemos cada ocho días: todos están contentos, están jugando y están a buen nivel. Cada ocho días, de 25 escoger 11, pero un equipo con la calidad que tenemos, esa complicación es buena.

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