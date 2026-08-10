Puro Deporte

Hernán Medford, técnico de Saprissa: ‘Nos jugamos la vida’

Saprissa juega el martes a las 8 p.m. contra Mixco en la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
05/08/26 San José, Tibás Copa Centroamericana, Grupo C, Saprissa vs. Alianza de Panamá, juego por la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026, con posibilidad de la clasificación a los cuartos de final.
Hernán Medford afirmó que la victoria les dará la tranquilidad de ir clasificados al último partido contra Olimpia de Honduras. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaHernan MedfordConcacaf
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.