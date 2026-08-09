Hernán Medford no se conforma: la advertencia que lanza a Saprissa tras cinco triunfos

Hernán Medford, técnico de Saprissa, destacó que su equipo siempre sale a buscar las victorias.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, está complacido con las cinco victorias de su equipo y con el desempeño de sus jugadores.

Hernán ha repetido una y otra vez que tiene dos equipos y, en conferencia de prensa, luego del triunfo de visita por 0-2 contra Puntarenas, resaltó a sus futbolistas.

“Todos están listos, están bien; vea el resultado del partido pasado y el de hoy, y eso me deja muy tranquilo. Todos están en buen nivel, con ganas de jugar, y hay un buen grupo. Los que no juegan apoyan al compañero”, dijo Hernán.

Pese al rendimiento de su escuadra, Medford no se conforma ni se frota las manos con lo visto hasta el momento.

“Voy a exigir más, soy muy exigente y siento que podemos dar más. Voy a exigirles más”, indicó Hernán.

El timonel aclaró que no es de hablar de una figura, pero hizo la excepción con José Gabriel Carvajal, debutante como lateral derecho.

“Queríamos sumar más minutos a la regla de menores, pero se lesionó Elizondo (Mathías), quien nos suma. Sin embargo, hay otros que van a estar jugando. Sobre Carvajal, bien: no es fácil debutar en este equipo y lo hizo con solvencia y personalidad. Jugó bastante bien y vamos a exigirle más; yo soy de los que exigen mucho a los jóvenes. Las exigencias van a ayudarlos a consolidarse”, resaltó Hernán.

Medford añadió que darle oportunidad a los jóvenes no es obra de la casualidad ni algo antojadizo.

“Esto es un plan del cuerpo técnico, de los directivos y de Lonis. Planificamos tener jóvenes con gente de experiencia, y eso no es de un día para otro. Todo lo que hacemos parte de una planificación y esperamos que termine bien. Todavía no hemos ganado nada, falta mucho y viene lo más difícil”, comentó Hernán.

Medford agregó que, si ganan los partidos, es porque han trabajado bien.

“Si ganamos desde el primer partido, es porque defensivamente hemos trabajado bien. 2-1 es ganar, 5-1 es ganar, 2-0 es ganar. Quiere decir que, desde mi delantero hasta mi defensa, han defendido bien y, si nos han anotado, es porque el rival tiene mérito; no jugamos solos, veamos la virtud del rival”, dijo Hernán Medford.

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