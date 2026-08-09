Saprissa sigue con paso perfecto y ya celebra cinco victorias consecutivas

Saprissa sigue con paso perfecto al conseguir una victoria más: la tercera seguida en el campeonato y la quinta en total, si se suman las dos que obtuvo en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los morados derrotaron 0-2 de visita a Puntarenas, con anotaciones de Jefferson Brenes: una en el primer tiempo y la otra en el complemento.

Los de casa arrancaron el compromiso con la idea de encerrar a los tibaseños. Buscaron sorprender, pero la intención les duró solo cinco minutos, porque después Saprissa tomó la pelota, hizo su juego y terminó el primer tiempo con el marcador a favor, gracias al gol de Jefferson Brenes al minuto 34.

Y fue Jefferson quien, al minuto 7, dio el primer aviso, tras un disparo que rechazó Adonis Pineda. Un minuto después fue Ariel Rodríguez quien lo intentó, pero la pelota, que fue desviada, salió al tiro de esquina.

Al minuto 25, Keyshwen Arboine se mostró y Pineda rechazó su remate al tiro de esquina. Por cierto, buen primer tiempo del primo de Pablo Arboine, quien se comió la banda derecha, centró, se mostró y asistió a Jefferson para que anotara.

En el primer lapso, Puntarenas no disparó directo a marco y casi no tuvo conexión en el mediocampo. Además, por el sector izquierdo, Wálter Cortés no se vio y fue desbordado por Arboine o por José Gabriel Carvajal, quien debutó como lateral derecho.

Con el número 53 en la espalda, Carvajal se esforzó en defender. Cuando pudo, se sumó al ataque y se apoyó en Arboine, aunque en algunas ocasiones se precipitó al dar el servicio.

Puntaenas recibió a Saprissa y perdió 0-2 con tantos de Jefferson Brenes. En la acción, Luis Paradela disputó el balón con Kliver Gómez. (Prensa de Puntarenas/Prensa de Puntarenas)

Saprissa fue mejor por los costados. Por la izquierda, Luis Javier Paradela hizo pasar algunos apuros a la parte baja porteña.

El encuentro cambió en el segundo tiempo. Puntarenas comenzó con otra propuesta, adelantó líneas, creó peligro por los costados y fue mejor que los tibaseños en los primeros 15 minutos. Los locales tuvieron dos opciones claras para empatar, una de ellas por un error de Abraham Madriz.

Pero en el fútbol, quien no las hace, las ve hacer, y esto le sucedió a Puntarenas, que era mejor, pero al minuto 74 cayó el segundo gol de los visitantes.

Newton Williams pivoteó, ganó el balón y asistió a Brenes, a quien dejó de cara al gol. Buena acción del “Búfalo”, quien, si no anota, asiste, tal como hizo ante Alianza de Panamá, al habilitar a Orlando Sinclair para que marcara el tanto de la victoria.

Algunos integrantes de Puntarenas, entre ellos Adonis Pineda, quien fue amonestado, reclamaron que el partido se debió detener porque un jugador porteño estaba tendido en el suelo. Sin embargo, antes de que Jefferson anotara, la pelota la tenían los chuchequeros, jugaron y no la botaron.

Saprissa sumó la tercera victoria seguida en el campeonato. (Prensa de Puntarenas/Prensa de Puntarenas)

Con el 2-0 a favor, Saprissa manejó el juego y Puntarenas empezó a bajar los brazos; quizá se sintió derrotado antes de tiempo.

El cuadro morado volvió a ganar en el Lito Pérez. La última vez que jugó ahí se impuso 1-3 y, de los últimos cuatro encuentros disputados en este escenario, se dejó la victoria en tres.

Ahora Saprissa cambia de chip, deja de lado el torneo nacional y se concentra en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde el martes, a las 8 p. m., recibe al Mixco de Guatemala.

Gol de Saprissa Copiado!

Saprissa suma el segundo del partido. Nuevamente, Jefferson Brenes anota para los morados al minuto 74. Newton Williams pivoteó, ganó y asistió a Brenes, a quien dejó de cara al gol. Al minuto 75, Saprissa gana 0-2.

¿Qué pasa en el partido? Copiado!

Puntarenas arrancó el segundo tiempo con otra propuesta, adelantó líneas, crea peligro por los costados y en 61 minutos es mejor que Saprissa. Los de casa tuvieron dos opciones claras para empatar, una de ellas por error de Abraham Madriz. Al minuto 61, el juego está 0-1 a favor de Saprissa.

Inicia el segundo tiempo Copiado!

Puntarenas enfrenta a Saprissa y cae como local 0-1. Inició el segundo tiempo y los morados hicieron un cambio: ingresó David Guzmán y salió Mathias Elizondo. En Puntarenas entró Randy Taylor en lugar del argentino Lucas Comachi.

Jefferson Brenes abre la cuenta en el Lito Pérez. 🚀 pic.twitter.com/v8p7anMd5Y — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 9, 2026

Gol de Saprissa Copiado!

Saprissa festeja el gol por medio de Jefferson Brenes. El volante recibió el pase de Keyshwen Arboine, quien hace un buen partido, y Brenes disparó y abombó las redes. Jefferson abrió el marcador al minuto 34. Antes de esa acción, Hernán Medford se molestó y le reclamó a Cristopher Ramírez, árbitro del partido. En la transmisión de FOX se pudo ver cuando el timonel reclamó que le señalaran una falta a Jefferson Brenes y, según él, no pitan las que le cometen a su equipo. Medford hizo un gesto de que a Ariel Rodríguez lo abrazan para marcarlo.

Así está el juego Copiado!

Puntarenas y Saprissa se enfrentan en partido sin tanta marca, donde ambos conjuntos se han alternado el dominio de las acciones. Pero son los morados quienes en tres ocasiones se acercaron al gol. Al minuto 7, disparo de Jefferson Brenes que rechazó Adonis Pineda. Un minuto después fue Ariel Rodríguez y la pelota que fue desviada se fue al tiro de esquina. Luego, al 15, Luis Javier Paradela disparó dentro del área, pero desviado. Al minuto 21, el partido está 0-0.

A jugar Copiado!

Puntarenas y Saprissa se enfrentan en el Lito Pérez. Los morados buscan el tercer triunfo seguido en el campeonato, tras doblegar a Pérez Zeledón y San Carlos, y continuar en el primer lugar. En dos juegos, Puntarenas registra una derrota y un empate. Cristopher Ramírez, árbitro del partido, dio la orden y comenzó el encuentro.

Así alinea Saprissa Copiado!

Saprissa presenta un debutante en su alineación para enfrentar a Puntarenas. Se trata del lateral derecho José Gabriel Carvajal, quien es de las ligas menores, jugó en la Liga de Ascenso y actuó con los tibaseños en Los 90 Minutos por la Vida. Saprissa alinea con: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Gabriel Carvajal, Joseph Mora, Mathias Elizondo, Luis Paradela, Jefferson Brenes, Keyshwen Arboine, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez.

1️⃣1️⃣ Así jugaremos hoy en Puntarenas FC 💜



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Sin Mariano Copiado!

Mariano Torres ya puede jugar con Saprissa, tras cumplir una sanción de dos juegos, pero no actuará en Puntarenas, porque Hernán Medford no lo tomó en cuenta para el compromiso. El capitán morado estuvo presente en el partido del miércoles pasado contra Alianza de Panamá, por la Copa Centroamericana de Concacaf. Incluso anotó, pero no ha tenido participación en el Apertura 2026.

Dónde ver el partido Copiado!

Durante la disputa del título de la Recopa, Mariano fue expulsado y sancionado con dos partidos. Ya los cumplió y esta noche, a las 8 p. m., cuando inicie el encuentro en el Estadio Miguel Lito Pérez, el argentino podría estar en la formación titular. El compromiso se podrá ver por la transmisión de Fox.

Mariano regresa a un escenario donde, al final del torneo pasado, tuvo una diferencia con el comisario de la Unafut, quien lo reportó. Luego recibió tres juegos de sanción. El volante volvió al equipo en el último partido de la final contra Herediano.

“En Puntarenas se habló más de lo mío que de lo que pasó en la gradería. Es preocupante que les peguen a mujeres, niños y gente; es lamentable que se hable de lo mío, intentando ayudar a la gente, pero era parte del juego”, dijo Mariano luego del encuentro contra Alianza, al recordar el episodio que vivió el torneo pasado en la cancha de Puntarenas.

Rotaciones moradas Copiado!

Es probable que Hernán Medford haga cambios y siga con las rotaciones, debido a que el martes el plantel vuelve a jugar en el certamen internacional.

Por ejemplo, Luis Javier Paradela, quien no vio acción contra Alianza por estar sancionado, puede jugar contra Puntarenas. También podrían sumar minutos figuras como Jefferson Brenes, Joseph Mora, Sebastián Acuña, Ariel Rodríguez y Andrey Soto, entre otros.

“Sí, seguirá la rotación de algunos jugadores. Hay acumulación de partidos; hay una base y, sobre esa base, hay una rotación. Ya el sábado volvemos a jugar, pero no es excusa. Hay que rendir, porque rotamos y unos entran descansados. Jugamos sábado, el domingo recuperamos y el martes jugamos, y la rotación va a seguir”, resaltó Medford en conferencia de prensa, tras la victoria ante Alianza.

Puntarenas obligado Copiado!

Saprissa llega como líder, con dos partidos disputados, igual cantidad de victorias, siete goles anotados, dos en contra y una diferencia de +5.

Puntarenas está en el sétimo puesto con un punto, aunque en la cancha registra dos empates. Sin embargo, el primer duelo lo perdió en la mesa, tras la apelación de Herediano por la alineación indebida de Wálter Cortés.

“Debemos ganar en casa. Siempre como locales hay que tratar de dejarse los tres puntos. Estamos muy enfocados; nosotros, a lo interno, manejamos que no hemos perdido, que tenemos un invicto. Viene Saprissa, queremos luchar, ganar los tres puntos y pelear por una clasificación”, dijo César Alpízar, técnico de Puntarenas, en la conferencia de prensa luego del partido que empataron 1-1 contra Sporting.

El balance Copiado!

En los últimos cinco encuentros disputados entre ambos conjuntos, Saprissa logró tres victorias, Puntarenas una y se registró un empate. De esos duelos, tres fueron en campo porteño y los morados se llevaron dos triunfos.

El árbitro Copiado!

El choque será dirigido por el árbitro Cristopher Ramírez, quien tendrá como asistentes a Marvin Meza y Fabián Baltodano. José Daniel Montero será el secretario arbitral, mientras que Jonathan Leitón estará a cargo del VAR y Juan Carlos Mora será el AVAR.

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