La nueva piel del Monstruo ya está aquí: Saprissa lleva a Costa Rica en su nueva camiseta

Kendall Waston lució la nueva camiseta de Saprissa. La morada es la versión local.

El Deportivo Saprissa dio a conocer este jueves 13 de agosto su nueva indumentaria. Esta es una de las noticias más esperadas por sus aficionados y, en esta ocasión, los morados rindieron un tributo a la cultura costarricense. En conjunto con su marca patrocinadora, Kappa, desarrollaron uniformes que tienen rasgos de la naturaleza y la identidad de las siete provincias de Costa Rica: San José, Alajuela, Puntarenas, Guanacaste, Heredia, Cartago y Limón.

Presentación de la nueva indumentaria del Saprissa

El uniforme de local, con el tradicional color morado, tiene como elemento central la Guaria Morada, mientras la de visita es la que posee íconos naturales y arquitectónicos de cada provincia.

La actividad dio inicio a las 6:30 p. m. y contó con la participación de invitados especiales, jugadores morados y marcas patrocinadoras, las cuales trasladaron a los asistentes a diferentes experiencias relacionadas con las provincias del país. Por ejemplo, la marca que tuvo a cargo la representación de Puntarenas ofreció granizados como parte de la dinámica.

Presentación del uniforme de Saprissa

Desde la previa comenzó a notarse la idea que tenían los morados con la nueva indumentaria, debido a que por los parlantes únicamente sonó música costarricense.

El diseño de la nueva piel del Monstruo generó mucha expectativa días antes, especialmente en redes sociales. El presidente morado, Roberto Artavia, confirmó que ni siquiera él había podido ver el diseño.

Nuevo uniforme del Saprissa (Saprissa/Saprissa)

Nuevo uniforme del Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

“El nuevo uniforme ha sido resguardado a tal punto que ni yo tengo una foto y solo lo he visto una vez, precisamente para evitar cualquier riesgo de filtraciones”, escribió Artavia, quien hizo la publicación luego de que un aficionado de apellido Chacón escribiera en la misma red social que en China estaban fabricando copias del uniforme.

Los uniformes estarán disponibles a partir de este viernes 14 de agosto en las tiendas Saprissa. El precio será de 44.990 colones versión jugador y 19.990 colones versión fan.

“La que yo presenté que es la blanca me encanta, la morada tiene detalles diferentes. Saprissa siempre marca diferencia y bueno esta es la costumbre que acá se marque camino”, dijo Joseph Mora, lateral izquierdo morado.

Sebastián Acuña coincidió con Mora y detalló que lo cautivó el detalle del Volcán Arenal, el cual aparece en la camisa de visitante.

Kendall Waston, Catalina Estrada y Sebastián Acuña lucieron la camisa morada. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

Jugadores del Saprissa tanto del equipo masculino como femenino lucieron la camisa blanca. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)