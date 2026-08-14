Fútbol

La nueva piel del Monstruo ya está aquí: Saprissa lleva a Costa Rica en su nueva camiseta

El Deportivo Saprissa generó fuerte expectativa por su nuevo uniforme. Acá se lo presentamos:

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Por Esteban Valverde
Kendall Waston nueva camiseta de Saprissa
Kendall Waston lució la nueva camiseta de Saprissa. La morada es la versión local. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)







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Saprissanuevo uniforme
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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