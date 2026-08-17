Puro Deporte

Rolando Fonseca plantea la ‘pregunta del millón de dólares’ mientras hablaba de Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés

Rolando Fonseca expone una situación de la que pocos hablan al ver lo que ha pasado en los primeros partidos del campeonato nacional

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Por Fanny Tayver Marín
Rolando Fonseca contra Jafet Soto
Christian Sandoval y Rolando Fonseca coinciden en que solo un equipo de los no tradicionales ha sido protagonista en el arranque del Torneo de Apertura 2026. (Captura de video/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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