Rolando Fonseca plantea la ‘pregunta del millón de dólares’ mientras hablaba de Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés

Christian Sandoval y Rolando Fonseca coinciden en que solo un equipo de los no tradicionales ha sido protagonista en el arranque del Torneo de Apertura 2026.

Rolando Fonseca participó junto a los periodistas Christian Sandoval y Melissa Alvarado en el análisis de la jornada del fútbol nacional en la edición matutina de Telenoticias, en Canal 7, y fue muy claro en lo ocurrido con Saprissa, Alajuelense, Cartaginés y Herediano.

Sin embargo, el exfutbolista puso sobre la mesa otro tema que él mismo plantea como “la pregunta del millón de dólares”.

Primero dijo que Saprissa ha tenido un mes redondo con siete partidos y siete victorias, contabilizando los juegos del Torneo de Apertura 2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf.

Indicó que la “S” ha ganado minutos de juego para el camerino y que cada uno de los jugadores van tomando todavía más confianza.

“No voy a desmeritar la gran victoria de Saprissa, pero me gustó mucho que Cartaginés nunca bajó los brazos y con muy poco tiempo de recuperación. Lo de Cartaginés es interesante y aún así que Saprissa sigue levantando la mano y haciendo todo muy bien”, apuntó Rolando Fonseca.

Insistió en que Cartaginés no desentona, pero su crítica esta vez se orienta a que hay otros equipos en el torneo local que no quieren aprovechar las distracciones entre comillas, que tienen Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés con su trajín en la Copa Centroamericana.

También dijo que la excepción a la regla es el Inter San Carlos, el benjamín, el que levanta la mano y que demuestra con hechos que llegó para competir.

“Eso es lo más curioso, otros van a temporadas por fuera, van a todo lado y no arrancan, otros que tienen mucha solidez aquí en el campeonato local dirigiendo más de dos años y los equipos no arrancan.

”Entonces, una vez más la pregunta del millón de dólares es para cuándo los equipos, en qué jornada arrancarán. Ese es el mito que tenemos acá en Costa Rica”, afirmó Rolando Fonseca.

Después de esas palabras, Christian Sandoval consignó que él cree que la duda que les quedó a todos es si realmente la puesta en riesgo del técnico Amarini Villatoro fue la mejor.

Y que eso se sabrá en el transcurso de la semana, porque Cartaginés prioriza la Copa Centroamericana sobre el campeonato nacional.

“Ya vimos cómo el técnico priorizó el partido contra Motagua y ahora prioriza el partido de este martes que tendrá Cartaginés contra Verdes. Se suponía que en el papel podía priorizar el partido contra Saprissa y no tanto el de este martes por ser el rival más débil del grupo”, argumentó el periodista.

Sin embargo, él mismo dijo que hay que comprender que para Cartaginés sería un gran paso poder avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana y continuar en la pelea del torneo internacional.

“Que además es un torneo que tiene esa condición económica tan importante, que por ejemplo, Herediano está a un paso de quedar fuera, porque está en una situación bastante crítica”, citó el periodista.

De paso, indicó que coincide con lo expuesto por Rolando Fonseca, en el sentido de que por qué los demás equipos como Puntarenas, Pérez Zeledón, San Carlos y Sporting no aprovecharon que Saprissa, Herediano, Cartaginés y Alajuelense tienen que hacerle frente a dos competiciones simultáneas.

Así ven a Alajuelense

Al darle un vistazo a la Liga, Christian Sandoval señaló que el cuadro rojinegro se encuentra en ascenso futbolístico y que el español está construyendo su equipo y que va bien, recordando que al mirar la tabla de posiciones, la diferencia entre la “S” y el León es de dos puntos.

“Ha encontrado piezas claves, lo de Celso (Borges), lo de Juanpi (Juan Pablo) Añor, lo de Ronaldo Cisneros y lo de Kenyel Michel. Jugadores que están muy entonados en la formación de la Liga, una zaga muy segura y el guardameta que definitivamente es un sinónimo de calidad en la Liga”, detalló el periodista.

A la jornada 4 del Torneo de Apertura 2026 todavía le resta un partido, que se jugará este lunes 17 de agosto a las 8 p. m., entre Sporting y Escorpiones.

Agregó que pareciera que ahora sí ha encontrado su formación más estelar el técnico Rescalvo y que va construyendo su equipo.

Sobre eso, Rolando Fonseca manifestó: “Jugadores te ganan partidos, un equipo te puede ganar campeonatos. Regresó Celso y las mieles del equipo comenzaron. Son 18 jornadas, esperemos que Celso no se lesione. Yo quiero ver el equipo sin Celso funcionando”.

Christian Sandoval recordó que en los primeros juegos, el capitán manudo empezó desde la banca y que el equipo no funcionó, porque Roan Wilson no marcó diferencia.

“Hay una dependencia hacia un jugador que en definitiva posiblemente es lo mejor que tenemos en el campeonato nacional”, citó Sandoval.

Mientras que Rolando Fonseca insistió en que por eso es que Alajuelense es un equipo en construcción.

“Construir un equipo y comenzar a agregarle ciertos elementos y que vaya tomando confianza, ganando y estando de segundo en la tabla y siguiendo sumando es buenísimo. Pero es importante ver al equipo en algún momento sin Celso, cuál va a ser su comportamiento”, concluyó el exfutbolista.