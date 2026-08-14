San Carlos vs. Herediano: ¿En qué canal y a qué hora ver la nueva etapa del Team sin Marcel Hernández?

El Club Sport Herediano visita esta noche el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada, para medirse con San Carlos, en medio de una semana convulsa.

Tanto los norteños como los rojiamarillos están urgidos de buenos resultados en el Torneo Apertura 2026, después de un arranque complicado, marcado por malos resultados y problemas administrativos.

Los Toros del Norte y los florenses abrirán la cuarta fecha del certamen. En esta nota podrá encontrar la actualización de los últimos resultados de ambos clubes, las bajas y, más adelante, las alineaciones de los dos equipos.

¿A qué hora y en qué canal puede ver el partido entre San Carlos y Herediano? Copiado!

El compromiso entre San Carlos y Herediano se disputará a las 8 p. m. y será transmitido por el canal Fox. El escenario será el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada.

Elías Agular y Roberto Córdoba (der.) serán dos de las figuras en el duelo entre San Carlos y Herediano, este viernes en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada. (Albert Marín/John Durán)

¿Cómo llega San Carlos? Copiado!

El equipo dirigido por Wálter Paté Centeno tuvo un arranque muy complicado. No disputó su partido ante Escorpiones de Belén debido a deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por lo que perdió los tres puntos en la mesa.

Posteriormente, cayó 2-1 ante el Deportivo Saprissa como visitante y perdió por el mismo marcador frente al Inter de San Carlos, en el duelo de la Zona Norte. Los Toros del Norte aún no suman puntos en el actual campeonato.

¿Cómo llega Herediano? Copiado!

El Herediano vivió una semana convulsa tras caer goleado 0-3 ante Alajuelense, resultado que desencadenó la destitución del entrenador José Giacone y el regreso al banquillo florense del presidente del club, Jafet Soto.

Además, este miércoles se dio a conocer la salida del delantero cubano Marcel Hernández, quien pidió rescindir su contrato. Marcel fue el goleador de los rojiamarillos en los últimos tres torneos, por lo que el club se quedó sin un delantero centro.

En la parte deportiva, los florenses igualaron 1-1 como locales ante Puntarenas FC, pero posteriormente ganaron los tres puntos en la mesa, luego de que el cuadro porteño alineara al lateral Wálter Cortés, quien debía cumplir un partido de suspensión tras ser expulsado en la Liga de Ascenso, cuando jugaba con Santa Ana FC.

Asimismo, igualaron 1-1 como visitantes frente al Inter de San Carlos y recibieron una goleada en casa ante Alajuelense (0-3).

#HoyJueganLosToros

🏆Jornada 4 Liga Promerica Apertura 2026

⚽️ San Carlos - Herediano

🏟 Estadio Carlos Ugalde Alvarez

⏰ 8:00 pm

📺 En Vivo por FOX#SanCarlosMásQueFútbol #Toros 🐂💙❤️ pic.twitter.com/JWWLiY2cFY — AD San Carlos (@adsancarlos) August 14, 2026

Bajas de San Carlos Copiado!

El defensor Jeancarlo Agüero es duda, mientras que Jonathan McDonald cumple una sanción tras ser expulsado en el campeonato anterior.

Bajas de Herediano Copiado!

El lateral Yurguin Román no está disponible debido a una lesión muscular. Marcel Hernández pidió su finiquito al club y Fernando Lesme todavía no puede jugar debido al trámite que mantiene el Herediano ante el Ministerio de Hacienda por el pago de una deuda.

¿Cuál es el precio de los boletos para el compromiso? Copiado!

La entrada general tiene un valor de ₡3.000 para las localidades de sol, norte y sur. Por la compra de una entrada de norte o sol, el aficionado puede ingresar acompañado de una madre totalmente gratis.

Los niños menores de 12 años ingresan gratis a las graderías norte y sol.

Las entradas se pueden adquirir en www.torosticket.com y en la boletería del estadio que estará habilitada a partir de las 5 p. m.

¡Llegamos a San Carlos! 💪🏻❤️💛 pic.twitter.com/enTRDIsGpN — Club Sport Herediano (@csherediano1921) August 13, 2026

¿Cuáles son los árbitros para el compromiso San Carlos vs. Herediano? Copiado!

El árbitro central será Cristopher Ramírez, quien estará asistido por Danny Sojo y Fabián Baltodano. El cuarto árbitro será Adrián Chinchilla.

El árbitro VAR será Yazid Monge y el AVAR, Octavio Jara.