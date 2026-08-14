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San Carlos vs. Herediano: ¿En qué canal y a qué hora ver la nueva etapa del Team sin Marcel Hernández?

Los equipos de San Carlos y Herediano llegan comprometidos a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026

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Por Juan Diego Villarreal

El Club Sport Herediano visita esta noche el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada, para medirse con San Carlos, en medio de una semana convulsa.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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