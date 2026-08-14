La salida de José Giacone de Herediano no fue por el motivo que muchos creen

José Giacone ganó la Supercopa y la Recopa en el arranque de este semestre, pero después de eso, Herediano empezó a dejar dudas.

Herediano tomó la decisión de quitar a José Giacone del banquillo en una sesión virtual que efectuó la directiva, luego de la derrota contra Liga Deportiva Alajuelense, según contó el propio Jafet Soto.

“Así tocó, se tomó la decisión y ya, los por qué, las razones pues son razones internas del club. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para José, un gran profesional, una gran persona, un ganador”, expresó Jafet Soto en el programa Encuentro Deportivo.

Recordó que cuando contrataron al timonel en diciembre, él mismo le pidió por favor los ayudara y les echara la mano. Y después de que el Team no clasificó, fue muy regular y hasta se coronó campeón nacional sin gran final.

Pero este inicio fue turbulento, a pesar de que está seguro de que no todo caminaba mal.

“Nosotros agarramos los partidos que jugamos desde que empezamos el campeonato al día de hoy, sacamos rendimientos y sacamos números, razones internas, vimos proyecciones y tomamos la decisión, pero no tiene nada que ver con el manejo del equipo, siempre lo hizo perfecto”.

Jafet Soto también dijo que la relación de José Giacone con los jugadores era impresionante y el grupo lo trabajó.

“Hay momentos en que no te entra la pelota y creo que en este caso la pelota no quiso entrar en muchos momentos y en muchas situaciones de gol que tuvimos en varios partidos antes de que José saliera, así que no, la decisión es meramente directiva”, recalcó.

Insistió que no fue por manejo de grupo ni por razones tácticas, sino que simplemente a ellos como dirigencia les gusta ver el bosque y no quedarse en el árbol.

“Tuvimos que tomar decisiones que a veces no nos gustan pero las tuvimos que tomar porque vienen cosas muy importantes para el club, para Fuerza Herediana que estamos acabando, entonces necesitábamos tomar decisiones el domingo y así lo hicimos”.

Jafet Soto dijo que espera que pronto puedan contar con su nuevo entrenador. Sin embargo, tampoco es que tienen la urgencia de correr.

“Cuando tomamos una decisión a la carrera, la siguiente decisión no es tan rápida, es pensada y entonces eso lo vamos a hacer como siempre, como hacemos los números para quitar, así hacemos los números para poner”, apuntó el presidente de Fuerza Herediana y técnico interino de Herediano.