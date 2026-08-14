Puro Deporte

¿Jafet Soto está enfermo o tiene envejecimiento prematuro? Esto le respondió a Yashin Quesada

Jafet Soto fue muy sincero ante dos consultas inesperadas más allá de lo deportivo y lo que dijo fue simplemente revelador

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Inauguración de Boulevar comercial y develación de placa de nuevo estadio Rosabal Cordero
Jafet Soto despejó la duda de cómo está su salud y contó un padecimiento que tiene desde 2019. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jafet SotoHeredianoApertura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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