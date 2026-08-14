¿Jafet Soto está enfermo o tiene envejecimiento prematuro? Esto le respondió a Yashin Quesada

Una de las veces que Jafet Soto decidió alejarse del banquillo y centrarse en otros proyectos de Herediano, como el nuevo estadio, fue porque él mismo sabía que no podía con todo.
Cuando eso ocurrió, muchos especulaban que podía tener un problema de salud.
En la entrevista que concedió a Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo, el periodista primero le preguntó que cómo se siente, que si está bien o si se encuentra agobiado, al otra vez ser técnico interino de Herediano.
“Me siento bien, estoy bien de salud, bajé de peso un montón, estoy entrenando casi todos los días, me levanto a las 4:30 a. m. para entrenar, entreno casi dos horas, por lo menos seis veces a la semana. Hasta estoy pensando en ponerme de centro delantero si no encuentro a alguien. Me siento físicamente súper bien para eso”, respondió Jafet Soto.
Después de esas palabras, indicó que no tiene reparo en decir que siempre hay que buscar la motivación más importante del mundo, que es darle gracias a Dios por abrir un día más los ojos. Y que de ahí para adelante, todo lo que viene es ganancia.
Tras escucharlo, Yashin Quesada continuó con sus preguntas y le insistió en que si estaba enfermo.
“No, tengo un tema cardiaco ahí que lo tengo contralado. Es una angina, pero lo tengo controlado, desde hace mucho tiempo con el doctor Carlos Brenes, de la Clínica Vivit y estoy súper bien, muy controlado desde 2019″, apuntó.
El presidente de Fuerza Herediana y ahora técnico interino del Team decidió hablar más del tema, recordando que en algún momento, como todo, tiene que haber cambios en el tratamiento y demás.
“Me costó un poco, pero ahorita con el ejercicio y con todo he bajado medicamentos, he bajado un montón de cosas y me siento bien”, recalcó.
Pero luego llegó la pregunta de Yashin Quesada que antes de responderla, a Jafet Soto hasta le dio risa: ¿Tiene envejecimiento prematuro?
“¿Por la barba, dice?... No, mi tío, mi papá y mi abuelo y de parte de mi mamá también, somos muy canosos y me tocó a mí heredar toda la barba blanca”, contestó.
Sin embargo, la consulta sí le generó algún tipo de inquietud y afirmó que se la va a comenzar a bajar, “para que la gente no piense cosas malas y me quieran matar”.
Jafet Soto reiteró que se siente mejor que nunca y que, por lo tanto, “algunas personas van a tener que seguir hablando mal de mí”.
“Y cuando ya no esté aquí, seguramente dirán que qué bueno que era, como son todos, no hay muerto malo. Pero no, gracias a Dios, muy bien, esto me lo quito (la barba) y entonces parezco de 40 y no de 50″, manifestó, porque esa es su edad, 50 años.