Jafet Soto cuenta su verdad sobre la salida de Marcel Hernández: ‘Ha llorado mucho’

Jafet Soto no tapa el sol con un dedo y sabe bien que el Club Sport Herediano echará de menos a Marcel Hernández, partiendo del hecho que de los últimos cuatro torneos, el Team ganó tres, con el cubano como una pieza determinante.

Pero dijo que también el futbolista extendió su campo de acción empresarial a El Salvador y tiene una gran cercanía con un equipo de allá, que aunque no mencionó el nombre, es el Inter Santa Tecla.

Jafet Soto habló largo y tendido sobre diferentes temas alrededor de Herediano en una conversación sin filtros con los periodistas Yashin Quesada y Diego Obando, en el programa Encuentro Deportivo. Y evidentemente, la charla arrancó con la sorpresiva salida de Marcel Hernández.

Recordó que el presidente de ese club, José Ortiz, llamó a Herediano el 4 o 5 de julio y les hizo una oferta. Así que el propio Jafet habló con Marcel y le dijo que no, que no la iban a aceptar y que cómo se sentía él.

“Ahora lo que tengo entendido es que para Marcel es muy atractivo ir a El Salvador y lo que hicimos fue ayudarle a él para que continúe su carrera”, expresó Jafet Soto en Encuentro Deportivo.

Reveló que el atacante le confesó que estuvo dudando antes de decírselo y que le cree que estuviera dudando, porque el mercado en el fútbol de El Salvador cierra el 15 de agosto.

“Lo pensó y lo pensó hasta que nos llamó. Decidimos apoyarlo, él nos lo pidió como un gran favor y cómo no devolverle un gran favor a tantos favores que nos ha hecho Marcel en los últimos cuatro torneos”, apuntó.

Después de esto, Yashin Quesada le comentó que, más allá de las especulaciones de que el delantero sale corriendo del país, que tiene problemas, que hace unos días balearon uno de sus negocios y que se va por eso y no por la parte deportiva, la gran duda es por qué dejan a Marcel irse así.

“En la parte económica, para él representa algo muy importante, eso fue lo que nos comentó a nosotros, que estaba muy dolido por irse, pero que ya eran los últimos años de él y que él quería aprovecharlos.

”Yo no sé por qué no me toca, pero sé que la primera vez que nos contactaron, hasta el equipo estaba dispuesto a pagar algo. Creo que nosotros no le vamos a quitar la posibilidad a un jugador que está finalizando su carrera, que le queda un año, dos años, tres años, que gane su platica”, respondió Jafet Soto.

Sin mencionar el equipo, confirmó que el cubano se va para El Salvador, pero aseguró que no ha sido fácil.

“Marcel ha llorado mucho; acá estuvo y lo abrazamos. Está dolido porque la primera vez que vino le dije que se va a terminar yendo Herediano. Y creo que los sentimientos de él hoy reflejan lo que realmente siente.

”No quiero profundizar más porque es la vida privada de Marcel y lo hemos apoyado. Nos hubiera gustado que se quedara, pero entendemos que tenemos un presupuesto y no nos vamos a salir de ese presupuesto”, argumentó.

Marcel Hernández se fue libre de Herediano

¿No les están pagando nada? “Él nos pidió el favor de que no quería desaprovechar esta oportunidad y hay cosas que se escriben en el papel y cosas que son más importantes que el papel, que es la palabra, la mano y demás”, contestó Jafet Soto.

Añadió que hay momentos donde se tienen que tomar decisiones y que esta vez fue así.

“Marcel y yo habíamos dicho: ‘Vamos a firmar año y medio, pero si surge la oportunidad de seguir creciendo, mejorando, sacando el jugo a la etapa final de mi carrera, ustedes me tienen que apoyar’ y así lo hicimos, así nos dimos la mano, así lo pactamos y con esa facilidad sale Marcel ahora para donde él quiera irse”, detalló.

En medio de la charla, salió la pregunta de qué pasa en el caso hipotético de si Saprissa lo quiere.

“Yo creo que la única opción es que quiten un extranjero en Saprissa, tiene primero que pasar eso”, indicó.

Pero vino la repregunta, de que si Marcel Hernández juega estos meses en El Salvador y luego lo buscan los morados, insistió en que esos pactos los hicieron de palabra y que para él eso vale más que lo que se escriba. Además, afirmó que los futbolistas pueden jugar con quien quieran.

“Estoy inmensamente agradecido con el gran ganador profesional que es Marcel y la persona que conocí, que no era nada comparado con lo que decían en la calle, que Alajuela, que Cartago, cero. Con nosotros fue un profesional de primera línea y yo me quedo con eso”, citó.

¿Y qué sigue ahora?

Sustituir a Marcel Hernández no es sencillo, pero Jafet Soto indicó que ya no puede pensar en lo que no tiene y recordó que en 2024, cuando fueron campeones en diciembre en Alajuela, no contaba con delanteros, porque José de Jesús “Tepa” González estaba lesionado y Marcel Hernández también.

“En ese momento era peor, porque no teníamos y no podíamos contratar. Ahorita queremos hacer gestiones para sustituir a Marcel y que el equipo tenga un nueve de área y estamos haciendo las gestiones para terminar lo de Fernando Lesme, que es un gran jugador y confiamos en él”, afirmó Jafet Soto.

Agregó que confía en que de aquí a la otra semana eso esté resuelto y que Lesme esté listo para jugar. Al paraguayo no lo han podido inscribir por una deuda heredada que arrastra el Team con Hacienda y que supera los ¢600 millones.