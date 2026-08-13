Herediano anuncia impactante noticia sobre su goleador Marcel Hernández que nadie veía venir

Marcel Hernández, delantero cubano del Club Sport Herediano, no continuará en el club rojiamarillo.

La institución florense confirmó que el atacante sale como jugador libre, ya que desea “aprovechar una oportunidad profesional”.

“El Club Sport Herediano informa que, atendiendo una solicitud expresa del jugador Marcel Hernández, ambas partes han acordado su salida de la institución en condición de jugador libre, con el objetivo de facilitarle la posibilidad de aprovechar una oportunidad profesional”, se lee en la comunicación herediana.

Una fuente cercana a Fuerza Herediana le confirmó a La Nación que este miércoles se llevó a cabo una reunión con el futbolista para pedirle que se mantuviera en el club al menos hasta el final del Apertura 2026. Sin embargo, el deportista ya tenía tomada la decisión.

También se recalcó que el jugador podría tener una oferta de un club en el exterior, posiblemente de Centroamérica, que también le permitiría extender sus negocios fuera de Costa Rica. Actualmente, el delantero tiene un restaurante y una marca deportiva.

Otra noticia reciente que surgió alrededor de Hernández, pero que no tuvo que ver con el ámbito deportivo, fue que el 30 de julio atacaron a balazos su restaurante en Heredia. La situación no pasó a mayores y solo se registraron daños materiales, pues el local ya se encontraba cerrado.

Marcel tiene 37 años y llegó a Costa Rica en 2018 para integrar el Club Sport Cartaginés, club en el que estuvo hasta 2021, cuando se confirmó su traspaso a Alajuelense. En 2022 volvió al cuadro brumoso y, para 2024, se vinculó al Herediano.

Muchas veces hizo goles de cualquier forma, incluso en la última final, que jugó lesionado. El domingo pasado quedó con un sinsabor por la derrota ante Alajuelense, pero también porque tuvo una ocasión de peligro que no se explica cómo falló. Este será su último partido con la camisa rojiamarilla.

“En esa acción que fallé, el pique quizás no me botó como quería. Son situaciones; créeme que yo me reproché mucho esa jugada. Finalizando, creo que debía tener un poquito más de calma. Me apuré y la voy a revisar en la cabeza y en el video, y la voy a corregir”, expresó Marcel Hernández el domingo pasado, en lo que fue su último partido con Herediano.

Marcel Hernández fue clave para que Herediano ganara el Clausura 2026, esta fotografía es de su celebración en la serie ante Saprissa en ese torneo. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

En el país, Marcel ha celebrado, hasta ahora, cuatro campeonatos: tres con Herediano y uno con Cartaginés. Además, ganó cuatro veces el premio como goleador del torneo nacional.

La Nación intentó contactar al futbolista por medio de un mensaje de texto y una llamada; sin embargo, al cierre de esta nota no había respondido.

Durante la noche del miércoles, este diario pudo confirmar que el destino de Hernández estaría en el equipo Inter Santa Tecla de El Salvador.

El presidente de ese club, el empresario costarricense José Ortiz, respondió que ya hay contactos y el jueves iniciarán el camino para formalizar cuanto antes con el atacante cubano.

De esta manera, el antillano continuará su carrera profesional en Centroamérica, aunque lejos del fútbol costarricense, donde se convirtió en uno de los mejores extranjeros de toda la historia y deja números impresionantes.