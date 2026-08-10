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La autocrítica de Marcel Hernández que sacude el camerino del Herediano en medio de la crisis

El delantero de Herediano, Marcel Hernández, indicó que el plantel debe tener la jerarquía necesaria para salir del mal momento

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs. Alajuelense
Marcel Hernández busca una pelota de cabeza durante el compromiso entre Herediano y Alajuelense que deja a los florenses en crisis. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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