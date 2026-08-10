La autocrítica de Marcel Hernández que sacude el camerino del Herediano en medio de la crisis

Marcel Hernández busca una pelota de cabeza durante el compromiso entre Herediano y Alajuelense que deja a los florenses en crisis.

El delantero cubano del Club Sport Herediano, Marcel Hernández, fue muy crítico con el momento que atraviesa el plantel, luego de la derrota 0-3 ante Alajuelense en casa, donde los florenses se vieron totalmente desdibujados en el terreno de juego.

“Estamos claros de que hoy no fue suficiente nuestro esfuerzo en la cancha. No fue suficiente para ninguno de nosotros. Tenemos que revisar bien qué está pasando, los detalles, sobre todas las cosas, porque todo eso nos está pasando factura. El volumen de juego lo tenemos”, comentó Hernández.

El artillero florense agregó: “Empezando por mí, que no lo estoy haciendo bien en las cosas de adelante. También tenemos que cuidar los detalles atrás y no podemos continuar así. Debemos seguir haciendo revisiones. Estos son etapas, momentos. Debemos tener la fortaleza y el carácter para salir de esto. Estamos totalmente seguros de que vamos a salir de esto”.

Sobre la goleada sufrida en casa, donde Herediano pretendía hacerse fuerte, Marcel indicó que el resultado genera dolor e insatisfacción dentro del plantel.

“Perder en casa 0-3 nos da mucho dolor. Es mucha insatisfacción. Pero bueno, aún tenemos por delante el campeonato. No podemos bajar la cabeza, no podemos hacernos débiles. Es necesario tener carácter, jerarquía para salir adelante”, manifestó Hernández de forma tajante.

El cubano fue determinante la pasada temporada, cuando los rojiamarillos levantaron el título. Esta vez, su rendimiento todavía no despega -al igual que la mayoría de sus compañeros- y el Team extraña sus goles en un inicio de campeonato que es sinónimo de crisis y penurias dentro de la cancha.