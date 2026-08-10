Alajuelense deja en llamas a Herediano con baile y goleada; vea las anotaciones

Con goles de Rashir Parkins, Jeison Lucumí y Kenyel Michel, Liga Deportiva Alajuelense consiguió una victoria (0-3) más que valiosa contra un Club Sport Herediano que sigue de malas.

Para Ismael Rescalvo era una prueba de fuego, al ser su primer duelo de visita contra un rival directo por el título.

En la Liga tenían claro que este era uno de esos partidos que simplemente no se pueden perder.

Que fuese con baile y goleada incluida, posiblemente nadie lo hubiese pensado; pero así se dio, con la contundencia de un golpe sobre la mesa en patio ajeno.

Liga Deportiva Alajuelense sonríe a punta de goles. Los rojinegros le ganaron a Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

Desde hace unos días, el presidente de la Liga, Joseph Joseph, pedía paciencia entre la impaciencia. Él confía plenamente en el técnico español y en la solidez de su trabajo.

El jerarca rojinegro acudió al Estadio Carlos Alvarado acompañado por directivos como León Weinstok, Ricardo Prada, Adrián Porras y Felipe Johanning, presentes en las gradas como una muestra explícita de respaldo hacia un plantel que venía motivado tras un triunfo importante en Nicaragua.

Los manudos estaban convencidos de que tenían los argumentos para ganarle sí o sí al campeón nacional.

Mentras que la otra cara de la moneda la presentaba Herediano, que tras un arranque turbulento y en falso, quedó profundamente golpeado con esta estrepitosa caída.

Entre murmullos, antes de escucharse el pitazo final, Jafet Soto desfiló hacia el área de camerinos más serio que nunca, en una atmósfera donde se respiraba ese ambiente denso donde se presiente que ya calienta.

No es la primera vez que, tras un tropiezo frente a Alajuelense, la dirigencia del Team decide apretar el botón de reinicio y cambiar de estratega.

No fue que el cuadro florense jugara mal de inicio; de hecho, intentó tomar las riendas del encuentro, imponer volumen ofensivo y ahogar las ideas del rival.

Sin embargo, Alajuelense mostró una versión completamente distinta: con carácter, convencimiento y capacidad de respuesta en los momentos de mayor exigencia.

Los ajustes de Rescalvo surtieron un efecto inmediato y preciso, mientras que el intento de José Giacone por recomponer a su equipo terminó por desequilibrarlo, dejando su continuidad envuelta en serias dudas y bajo la lupa de la junta directiva.

El arranque del juego vio a Elías Aguilar y Marcel Hernández asociarse con peligro, probando temprano, pero sin mayor peligro al guardameta Washington Ortega.

Alajuelense le dedicó la victoria a Daniel Chacón. Jeison Lucumí y John Paul Ruiz muestran su camisa. (Jose Cordero/José Cordero)

La presión florense ahogaba la salida manuda, pero la Liga respondió con un aviso claro tras una combinación entre Jeison Lucumí y Ronaldo Cisneros que contuvo Dany Carvajal.

Con el pasar de los minutos, el trámite se tornó de ida y vuelta. Mientras Emerson Bravo y Haxzel Quirós fabricaban opciones para los locales, la zaga visitante se asentó gracias a un impecable Yeison Molina.

La efectividad terminó decantando la balanza. Alajuelense supo aguantar y después golpear.

En una acción a pelota quieta, Juan Pablo Añor ejecutó un tiro de esquina quirúrgico que Rashir Parkins conectó de cabeza para abrir el marcador, dedicando el gol al lesionado Daniel Chacón.

Alajuelense rozó el segundo antes del descanso con una escapada de Cisneros y, tras un fortuito y breve apagón en las luminarias del estadio, el Team desperdició el empate en los pies de Marcel Hernández.

Para el complemento, José Giacone movió sus fichas con el ingreso de Luis Ronaldo Araya y Aarón Suárez, buscando dinamismo entre líneas.

Tras los reclamos locales por un penal desestimado por el VAR tras revisión, la Liga liquidó el juego con frialdad táctica. Tras un par de avisos de Añor y las intervenciones providenciales de Carvajal, llegó un gol muy vistoso.

Tras un pase largo y un servicio de John Paul Ruiz, Jeison Lucumí colocó el balón en el ángulo superior izquierdo.

Los tintes de goleada los aportó Kenyel Michel, sellando un 0-3 tras una joya de Creichel Pérez, marcador que ratifica que Alajuelense va en crecimiento, de la mano con los resultados y que detona en su rival una palabra que a ningún equipo le gusta: crisis.

Se acabó el partido Copiado!

Alajuelense ganó 0-3.

Lo que pasó en el complemento Copiado!

Para el inicio del complemento, José Giacone hizo dos cambios inmediatos. El técnico florense ordenó el ingreso de Luis Ronaldo Araya y Aarón Suárez, en lugar de Emerson Bravo y Hazxel Quirós.

El Team juega entre líneas y Eduardo Juárez lo buscó, pero Washington Ortega atento se queda con la pelota.

Los florenses reclaman en el minuto 55, reclamando un penal y la acción se revisa en el VAR. La decisión es que el partido continúa.

Al reanudarse el partido, la Liga buscó el segundo gol con una transición, de tres contra dos. El pase de Añor fue bueno, la diagonal de Lucumí también, pero John Paul Ruiz no sacó el remate y más bien se resintió.

Los florenses siguen haciendo cambios, ahora entró Allan Cruz por Juárez. Y quien más le quiere cambiar la cara es Luis Ronaldo Araya.

El partido sigue siendo entretenido. Juan Pablo Añor quiso definir como crack, buscando un globo, pero el intento salió desviado en el minuto 64.

Y el gol de Alajuelense sí estaba por llegar, ahora fue un golazo de Jeison Lucumí al ángulo superior izquierdo.

Eso fue todo para el cafetero en el juego, porque tras la anotación, salió de cambio para que ingrese Anthony Hernández.

La Liga siguió refrescando su ataque, con Creichel Pérez y Ángel Zaldívar.

Dany Carvajal evitó que el partido tomara tintes de goleada, al desviarle un trallazo a Celso Borges. El arquero hizo lo mismo ante otro disparo.

Y sí cayó la otra anotación de la Liga, con Kenyel Michel. Fue otro golazo.

Vea el gol de Kenyel Michel Copiado!

⏰83´Gran acción individual de Creichel para que Kenyel Mitchell anote el tercero en el partido. pic.twitter.com/BpGUxpH1Qq — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2026

Gol de Alajuelense (Minuto 83) Copiado!

Kenyel Michel firmó el 0-3.

Vea el gol de Jeison Lucumí Copiado!

⏰ 65' Golazo de Jeison Lucumí para aumentar la ventaja en el clásico. pic.twitter.com/3VGRVimrZx — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2026

Gol de Alajuelense (Minuto 65) Copiado!

Jeison Lucumí clavó la pelota en el ángulo.

Empezó la segunda parte (7:05 p. m.) Copiado!

La pelota de nuevo está en movimiento.

El cabezazo de Rashir Parkins fue letal en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se terminó la primera parte (6:48 p. m.) Copiado!

Alajuelense está ganándole 0-1 a Herediano.

Lo que pasó en la primera parte Copiado!

De arranque, Elías Aguilar y Marcel Hernández tienden a asociarse, buscando presionar y llegar al marco de la Liga. Washington Ortega apareció en la primera ocasión de peligro.

Quien insiste es el atacante cubano, que otra vez lo busca. El Team presiona a Alajuelense desde el medio del campo y nubla las ideas de los rojinegros en zona de creación.

Alajuelense llega por primera vez, tras una acción de Jeison Lucumí que saca un pase filtrado y Ronaldo Cisneros remató. Sin embargo, Dany Carvajal reaccionó de forma oportuna.

En diez minutos, el partido ya es parejo. Elías Aguilar está muy metido en el juego y cada vez que contacta la pelota genera peligro. El 10 de Herediano protagonizó un ataque que rechazó Alexis Gamboa y su intención era clara.

Otro jugador que marca diferencia en el partido es Emerson Bravo, que mete en aprietos a Deylan Paz. Haxzel Quirós con caño incluido, por poco sorprende, solo que el disparo de Sergio Rodríguez se fue por alto en el minuto 18.

Para Herediano también resulta clave el tener controlado a Kenyel Michel. A pesar del volumen ofensivo del Team, la Liga tampoco es que pasa apuros atrás, porque Yeison Molina está bien plantado. Y las opciones de gol en realidad son pocas.

Pero es que en este tipo de partidos no se puede desaprovechar nada y Alajuelense lo entendió a la perfección.

En una acción de pelota quieta, Juan Pablo Añor cobró un tiro de esquina y Rashir Parkins clavó la pelota en la puerta rojiamarilla, con un cabezazo.

Parkins aprovechó para mostrar la camisa de Daniel Chacón, dedicándole el gol.

La Liga generó una ocasión peligrosa en el minuto 41, Ronaldo Cisneros iba solo frente a Dany Carvjal y el atacante mexicano intentó sacar un remate tan fuerte que falló. Nadie lo podía creer en Alajuelense.

Antes del descanso, hasta hubo un apagón que duró prácticamente nada.

Y Herediano se perdió el empate, con un disparo de derecha de Marcel Hernández que salió desviado.

La reposición Copiado!

Se juegan cuatro minutos más.

Vea el gol de Rashir Parkins Copiado!

⏰33' Gol de Rashir Parkins para poner arriba a la Liga ante Herediano. pic.twitter.com/rGpLcXcvi7 — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2026

Gol de Alajuelense (Minuto 32) Copiado!

Rashir Parkins abomba las redes con un cabezazo.

Empezó el partido (6 p. m.) Copiado!

Herediano y Alajuelense ya están jugando.

El partido entre Herediano y Alajuelense es entretenido. (Jose Cordero/José Cordero)

Alineación de Alajuelense ante Herediano Copiado!

Titulares: Washington Ortega, John Paul Ruiz, Alexis Gamboa, Yeison Molina, Deylan Paz, Rashir Parkins, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

Suplentes: Bayron Mora, Brayan Calderón, Farbod Samadian, Roan Wilson, Charles Forstner, Creichel Pérez, Kian McDonald, Ángel Zaldívar y Anthony Hernández.

Alineación de Herediano ante Alajuelense Copiado!

Titulares: Dany Carvajal, Keysher Fuller, Darryl Araya, Eduardo Juárez, Keyner Brown, Emerson Bravo, Haxzel Quirós, Sergio Rodríguez, Getsel Montes, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

Suplentes: Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Reggy Rivera, Everardo Rubio, Aarón Murillo, Santiago Vargas, Abner Hudson, Anthony Walker y Rándall Leal.

Muchos aficionados decidieron llegar temprano al Estadio Carlos Alvarado para presenciar hasta el arribo de Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La previa del partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Ambos equipos llegan a esta cita con cuatro puntos, después de sus primeras dos presentaciones en el campeonato nacional.

El Team había empatado 1-1 en la cancha contra Puntarenas FC. Sin embargo, el campeón nacional se quedó con los tres puntos, debido a una alineación indebida de Wálter Cortés por parte de los porteños.

Tras revisar y acoger la solicitud de investigación presentada por los florenses, el Comité de Competición determinó que Herediano tenía razón y le acreditó un triunfo en ese encuentro, con marcador de 3-0.

José Giacone pretende que su equipo muestre mejoría ante Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Después de eso, el Team visitó al Inter San Carlos y en Ciudad Quesada empató 1-1.

Alajuelense se estrenó de visita en el Torneo de Apertura 2026 y empató 1-1 contra Sporting, en el Estadio Puente Piedra. En su segunda presentación, la Liga sufrió pero venció a Escorpiones por 2-1 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Eso es lo que han presentado los dos equipos en el arranque del campeonato nacional, que se complementa con los juegos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Liga se presenta en la competición internacional como tricampeón de Centroamérica y colecciona dos triunfos. Primero venció 1-0 a Xelajú de Guatemala en la Catedral y viene de ganarle en Nicaragua al Cacique Diriangén, por 1-3.

Mientras que Herediano tiene comprometidas sus opciones de clasificación, luego de que empató sin goles en el Morera Soto ante Marathón de Honduras y perdió en El Salvador por 1-0 contra Alianza.

El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense cierran la jornada 3 del Torneo de Apertura 2026. (Jose Cordero/José Cordero)

Pese a que son competiciones diferentes, el contexto refleja que el arranque de los rojiamarillos no es el que se esperaba y que se encuentra en una especie de turbulencia.

Inclusive, en su última rueda de prensa, a José Giacone le consultaron si su puesto estaría en riesgo si se da un traspié este domingo ante la Liga.

“Esta pregunta no es muy original, porque cuando yo llegué al club me decían que iba a durar tres partidos y salimos campeones y obtuvimos dos más. En siete meses tenemos tres títulos y ganamos todo lo que jugamos”, aseguró José Giacone.

Alajuelense, por su parte, se encuentra en un proceso de construcción con el técnico español Ismael Rescalvo.

“Sin duda que es un desafío para nosotros, el ir a Heredia y hacer un partido para sacar los tres puntos. Estamos frente al actual campeón de todo, porque ganó el torneo anterior, la Supercopa y la Recopa. Y eso nos motiva, enfrentamos al mejor equipo hasta el momento, a pesar de que los últimos resultados no han sido lo mejor para ellos”, expresó Ismael Rescalvo.

Hora y canal para ver el partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

El partido entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense se disputará a partir de las 6 p. m. y será transmitido por FUTV.

Usted puede sintonizarlo en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

En las afueras del Estadio Carlos Alvarado se vivirá el ambiente típico de un duelo entre Herediano y Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Además, en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

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(La Nación/Fotografía)

Las palabras de José Giacone previo al juego Herediano vs. Alajuelense Copiado!

José Giacone, técnico del Herediano, contesta ante la pregunta si su puesto está en duda si no le gana a Alajuelense

Las palabras de Ismael Rescalvo previo al juego Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Ismael Rescalvo habla de Daniel Chacón y el partido Herediano vs. Alajuelense

Las bajas en Alajuelense para el partido contra Herediano Copiado!

No es común en el fútbol nacional que los técnicos adelanten los nombres de los hombres que no estarán disponibles. Sin embargo, Ismael Rescalvo pareciera que es del criterio que no tiene nada que esconder.

Aparte de la noticia lamentable surgida con Daniel Chacón, quien por tercera ocasión debe hacerle frente a una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el técnico de la Liga adelantó las bajas para este encuentro.

Dijo que Fernando Piñar no jugará. Además, el viernes pasado también expresó que Aarón Salazar y Rónald Matarrita están prácticamente descartados. Eso porque no quieren precipitarse y reaparecerían hasta la jornada 4 del Apertura 2026, contra Puntarenas.

Herediano sigue sin poder inscribir a Fernando Lesme Copiado!

Herediano todavía no logra inscribir al delantero paraguayo Fernando Lesme y Jafet Soto explicó la situación.

“Estamos corriendo para solicitar el tema de Lesme, pero afrontamos una situación que no es un tema nuevo, que no tiene que ver directamente con Fuerza Herediana, sino que es heredado de la Asociación Club Sport Herediano”, citó Jafet Soto.

A Fernando Lesme tienen que hacerle el cambio de patrono para poder inscribirlo. Pero para eso, el obstáculo es la “herencia” de una deuda millonaria.

“Tenemos una responsabilidad muy grande con uno de los ministerios más importantes de este país y esperamos pronto solucionarlo. Es una situación que heredó Fuerza Herediana en su momento y a la cual le estamos haciendo frente para poder tener todo en orden y contar con Lesme”, declaró Jafet Soto.

Entradas para el partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Herediano y Alajuelense. (Prensa Herediano/Club Sport Herediano)

Los árbitros del partido Herediano vs. Alajuelense Copiado!

Brayan Cruz al centro, asistido por Juan Carlos Mora y Enmanuel Alvarado. Cuarto árbitro: Brandon Ortega. VAR: Rigo Prendas. AVAR: Octavio Jara.

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