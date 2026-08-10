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Alajuelense deja en llamas a Herediano con baile y goleada; vea las anotaciones

Liga Deportiva Alajuelense le pasó por encima a un Herediano que no reacciona

Por Fanny Tayver Marín
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Con goles de Rashir Parkins, Jeison Lucumí y Kenyel Michel, Liga Deportiva Alajuelense consiguió una victoria (0-3) más que valiosa contra un Club Sport Herediano que sigue de malas.








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AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseHerediano vs. AlajuelenseApertura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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