Tres jugadores de la Selección de Costa Rica rozaron la perfección ante Brasil

Este partido fue crucial para evaluar el nivel de los jóvenes futbolistas de la Selección de Costa Rica ante una prueba de máxima exigencia: jugar por puntos contra uno de los mejores equipos del mundo. Las sensaciones y el punto tras el 0-0 fueron muy positivos.

La Selección de Costa Rica tiene el promedio de edad más bajo en toda la Copa América. La media de los ticos es de 24,7, pero aún así su debut frente a Brasil fue bueno. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

Es cierto que Brasil no está en su mejor nivel, pero sí jugó bien contra la Tricolor. Aunque no lograron anotar, los números demuestran que su desempeño no fue malo, como afirman algunos.

Costa Rica hizo un gran partido a nivel defensivo y quedó en evidencia que había estudiado muy bien a su adversario. El despliegue físico y la personalidad fueron notables.

El entrenador Gustavo Alfaro merece reconocimiento por su planificación y ejecución. Además, se le debe resaltar que se ha atrevido a dar oportunidades a figuras jóvenes que en otros momentos no las hubieran tenido. Le ha dado confianza a los jóvenes para hacer un gran trabajo.

Es muy complejo correr tanto tiempo detrás del balón sin equivocarse, pero la Selección lo hizo. Hay que destacar el orden, la actitud, la concentración y la disciplina táctica. No es fácil sacarle un punto a Brasil en cualquier instancia y competición.

Lógicamente, se quedó a deber en todos los aspectos ofensivos y de posesión de pelota; si siempre se juega así, no va a alcanzar. El fútbol tiene dos caras y a la Sele le faltó todo en lo que respecta a atacar. El propio Alfaro lo reconoció y sino se ajusta, a futuro no alcanzará.

Será muy importante el manejo del grupo a partir de ahora, que la Selección no se quede en este partido contra Brasil. Ya pasó y ahora hay que pensar en el otro, porque hay mucho por mejorar.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

- Patrick Sequeira (9):

Mostró presencia en el marco. Se le vio muy ágil, con achiques acertados y fue sereno ante un rival calificado. Además, transmitió seguridad, tuvo reacción y buena participación cuando se le exigió. Como punto de mejora, debe estar más certero en las salidas.

Patrick Sequeira fue elegido el mejor jugador del partido entre la Selección de Costa Rica y Brasil, en la Copa América 2024. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)

- Juan Pablo Vargas (9):

Fue un punto muy alto de la defensa. Tomó muy buena decisiones para salir jugando o lanzar. Se mostró muy atento en las coberturas, ganó en los duelos y en el juego aéreo. Mostró que ha crecido en su juego y que tiene mucho oficio.

- Francisco Calvo (7):

Mejoró con respecto a los partidos anteriores de las eliminatorias. Hizo buenas coberturas, pero se excedió en la salida y perdió algunos balones. Le costó anticipar por la habilidad del rival, aunque se impuso en el juego aéreo.

- Jeyland Mitchell (9):

En el aspecto mental mostró mucha fortaleza. No se le vio nervioso, tuvo mucha personalidad y esto le permitió ganar la mayoría de los duelos. Ayudó mucho a Haxzel Quirós a dobletear e hizo muy buenas coberturas. Fue un gran respaldo para aplacar una de las fortalezas de Brasil, como lo es Vinicius. Con energía, confianza, atento y muy rápido. Sus despejes fueron buenos e intentó jugar.

- Haxzel Quirós (7):

Muy concentrado en la marca, hizo muy buenas coberturas y aunque no se impuso en todos los duelos, se repuso cuando lo superaron. Sus traslados fueron rápidos y se aplicó, pese a tener que lidiar con uno de los jugadores más complicados, como Vinicius.

- Ariel Lassiter (7):

Fue un partido para mejorar su juego defensivo. Suplió algunas deficiencias en la marca con su velocidad y se posicionó de buena manera para no quedar expuesto. Estuvo cerca del rival y pese algunos descuidos a sus espaldas, se repuso. Es claro que cuando ataca es fuerte, pero no pudo pesar.

- Orlando Galo (7):

Fue un partido complejo para él por la calidad individual de los rivales. Hizo un trabajo interesante, porque al no tener a alguien que tapara las subidas del lateral izquierdo, él salió a la banda. Tuvo mucho desgaste, mostró coraje, se le vio bien posicionado y su despliegue físico fue muy bueno.

- Jefferson Brenes (7):

Mostró mucho sacrificio, buena marca y mucha intensidad. Solo le dio tiempo para cubrir la espalda de Galo y de Zamora, ya que tuvo mucho terreno que cubrir y le dio una mano a los centrales. Con balón no pesó.

- Brandon Aguilera (7):

Jugó en la posición donde puede tener más movilidad, más suelto y no como mixto. El balón casi que no le llegó y no pudo generar, pero físicamente se mostró mejor que en los partidos previos, se fajó, colaboró con la defensa y fue muy solidario para cerrar espacios por el centro.

- Álvaro Zamora (7):

En ofensiva no tuvo posibilidades, lo presionaron mucho y no pudo imponerse en el uno contra uno. Prácticamente que cumplió como un auxiliar, para tapar el sector izquierdo de Costa Rica. Tuvo más responsabilidades defensivas y se fajó.

- Manfred Ugalde (7):

Estuvo muy solo en el ataque, le tocó bajar muchas veces y sumarse al bloque defensivo. Luchó contra defensas de alto nivel y siempre lejos del marco. Pese a no pesar en ofensiva, fue punto alto para presionar y colaborar en la marca.

Manfred Ugalde (9) estuvo enfocado en labores defensivas en el juego de la Selección de Costa Rica ante Brasil. Incluso, le tocó marcar a Vinicius. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

- Alejandro Bran (7):

Puso buena dinámica cuando ingresó, se aplicó y su intensidad dio una mano en la media cancha. Intentó jugar un poco más y aprovechó que Brasil se veía más desconcertado. Corrió mucho.

- Warren Madrigal (7):

Entró bien y enfocado. Anduvo por todos los sectores de la cancha, se esforzó, corrió y tuvo una disposición muy buena. Fue solidario y con su velocidad trató de ir al frente.

- Joel Campbell (7):

Entró a sumar en el juego de Costa Rica. Logró dejarse algunos balones y sacar faltas. Intentó hacer lo que se necesitaba, que era mantener la pelota para que los defensas descansaran.

- Gerald Taylor (-):

Ingresó en el tiempo de descuento para dar una mano por la derecha. No es fácil entrar para los cierres de los partidos, pero mantuvo la concentración.

- Joseph Mora (-):

Entró en el 90′ para refrescar el costado izquierdo en los últimos minutos. Tuvo una buena disposición y se le vio concentrado.