Gustavo Alfaro espera más respeto para la Selección de Costa Rica: ‘No vinimos a pasear’

El técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro le habló de frente a todos los que creían que a los ticos los iban a golear en los tres partidos de la Copa América. Alfaro destacó la labor de los jóvenes en el empate 0-0 ante Brasil, pidió respeto para un grupo que está en construcción y aseguró que aunque falta mucho por hacer, no están de paseo en el certamen.

Gustavo Alfaro vivió intensamente el juego entre la Selección de Costa Rica y Brasil, en el debut en la Copa América 2024. (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

Era una prueba de fuego para muchos jugadores. ¿Qué sensación le queda?

- Tuvimos una prueba para la mayoría del grupo. Salvo Francisco Calvo y Joel Campbell, para el resto esta fue una de las primeras batallas de esta naturaleza. Creo que las apuestas eran 80 a 20 en nuestra contra y sabíamos que las diferencias eran muy grandes.

”Sin embargo, en la cancha había que hacer lo humanamente posible para igualarlo. Lo hicimos cuando no teníamos la pelota, pero no cuando tuvimos el balón. Por momentos tuvimos tenencia, pero cuando rompimos la primera presión, no es que Brasil no retrocede, sino que es una estrategia de ellos, porque dejan a los cuatro hombres arriba para atacar verticalmente. Cuando rompímos esa primera presión, no debíamos apresurarnos.

“Nos quedan aspectos a mejorar. Le dije a los jugadores que ojalá que esta enseñanza nos sirva para crecer y que ojalá en el futuro nos crucemos con Brasil en otra competencia y demostremos que se aprendió”.

¿Este partido fue un premio para los más jóvenes?

- Es un lindo premio para los chicos. Si hubieran visto la admiración con la que pedían el cambio de camiseta o lo que significó para ellos cuando Vinicius los saludó uno por uno. En el buen sentido de la palabra, ellos idealizan a una figura como Vini.

”Para estos chicos que están empezando fue una prueba muy grande. Le dije a Haxzel Quirós, quien tuvo que marcar a Vinicius, que tenía las condiciones para enfrentarlo y al final me dijo que sí se puede.

”Sin embargo, este resultado no nos cambia nada de lo que pensamos y no nos mueve nada la aguja de la construcción en la que estamos. Dije que vine a encontrar respuestas en la Copa América y esas respuestas también están en la madurez que tengan los jugadores en este tipo de situaciones”.

¿Considera que ahora van a ver diferente a Costa Rica en la Copa América?

- Ojalá que nos empiecen a mirar con respeto, porque somos un equipo que va a mantener el orden, que va a luchar hasta el final y que en los momentos más difíciles va a mostrar lo que culturalmente tienen los ticos, que es nunca darse por vencidos y sacar lo mejor.

”Esperemos que estos resultados sirvan para ganar respeto. Sin embargo, el error sería creer que por empatar con Brasil ya tenemos todas las respuestas. Este es el punto de partida de la construcción que queremos hacer. Falta mucho trabajo, estamos apenas haciendo los cimientos y se puede decir que ya tenemos un grupo, pero hay que encontrar un equipo y falta muchísimo trabajo.

”Demostramos que no vinimos a pasear. Podemos perder todos los partidos, pero vamos a luchar en todos los juegos como si fueran finales y es una actitud que no negociamos”.

¿Cómo hacer para atacar más a rivales como Brasil?

- Le dije a los muchachos al medio tiempo que si querían que les dijera la verdad o que les mintiera. Ellos me pidieron que les hablara con honestidad y les mencioné que si seguíamos jugando así, lo más probable era que perdiéramos el juego.

”Si a Brasil no se le obliga a retroceder, lo más probable es que no se le aguanten los 90 minutos. Brasil te puede someter, porque tiene las capacidades para hacerlo, pero hay que obligarlo a jugar incómodos.

”Me pasó algo muy parecido en las eliminatorias con Ecuador ante este rival y decía que así, de 10 partidos se perdían nueve y medio. Luego de ese partido, tuvimos más juegos con un desarrollo diferente, porque interpretamos cómo hacerlo retroceder. Siento que estoy viviendo algo similar ahora con Costa Rica”.