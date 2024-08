Claudio Vivas da señales de quererse quedar en la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro dejó vacante el puesto de técnico en la Selección de Costa Rica, y casi de forma natural, Claudio Vivas asumió el cargo de manera interina para afrontar compromisos inmediatos. Sin embargo, hay indicios claros de que el director deportivo de la Fedefútbol tiene intenciones de permanecer en este nuevo rol en el banquillo.

Claudio Vivas ya tuvo un paso como interino en la Selección Mayor de Costa Rica y también trabajó con la Sub-23. Su conocimiento del fútbol tico es total, tras desempeñarse como director deportivo. (Rafael Pacheco Granados)

Vivas y la propia dirigencia ya habían mostrado un comportamiento que daba para interpretar que el argentino sí es una opción para quedarse como entrenador oficial. Claudio ya tuvo un paso como emergente en setiembre del 2023, entre la salida de Luis Fernando Suárez y la llegada de Alfaro, pero en aquel momento todas las partes fueron enfáticas en que era solo provisional.

En esta ocasión, no existe esa “cláusula” y el propio presidente de la Federación, Osael Maroto, dejó abierta la posibilidad de que Vivas continúe en el cargo. El actual estratega también ha dado señales de que desea salirse de su puesto administrativo y quedarse al frente de la Selección Mayor.

“Si mi trabajo es eficiente y logro los objetivos, quedará a consideración del Comité Ejecutivo. Así como me designaron, también decidirán hasta dónde puedo llegar. Hoy estoy muy contento, deseoso de que esto salga bien y de continuar. Si eso sucede, la Federación necesitará un gerente deportivo que supla lo que hice durante un tiempo”, comentó el técnico este miércoles.

Decisiones de Vivas sugieren su intención de continuar

Existen otros factores que refuerzan la idea de que Claudio Vivas está seriamente considerando quedarse en la Selección: ha conformado un cuerpo técnico completamente nuevo, con asistentes, e incluso ha fichado a un preparador físico, un preparador de porteros y un especialista en scouting y análisis de datos, todos del extranjero.

Uno de sus auxiliares es Paulo César Wanchope, una figura conocida por su interés en procesos a largo plazo, quien difícilmente se sumaría a un proyecto de apenas cuatro meses.

🇨🇷 Claudio Vivas confirmó al cuerpo técnico que lo acompañará en los próximos juegos de La Sele. 🤩 ¡Bienvenidos y muchos éxitos! 🇨🇷⚽️ #FCRF #LaSele Publicado por Federación Costarricense de Fútbol en Miércoles, 28 de agosto de 2024

Además, Vivas tiene contrato como director deportivo de selecciones nacionales hasta diciembre. Él mismo ha enfatizado que sería imposible continuar realizando ambos trabajos de manera paralela por mucho más tiempo.

“No me he despegado de mi trabajo; estuve en el entrenamiento de las chicas que van para el Mundial, también en las prácticas de otros grupos, y trato de maximizar mi tiempo en todo. Siempre he dedicado mucho tiempo a mi tarea y trato de no apartarme de lo que ocurre. Sin embargo, no nos engañemos, no puedo hacer dos, tres o cuatro cosas al mismo tiempo”, afirmó Vivas.

Claudio y su equipo estarán a cargo del inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf, con compromisos que se acercan rápidamente. El primer partido será ante Guadalupe en el Estadio Nacional el próximo jueves 5 de setiembre, seguido de una visita a Guatemala el 9 de este mismo mes.

Asimismo, continuarían en sus funciones para el partido en Surinam el 11 de octubre y para recibir a los guatemaltecos en el Estadio Nacional el 15 de octubre. Después de estos encuentros, el Comité Ejecutivo deberá tomar decisiones sobre el futuro del cuerpo técnico.

Vivas estará acompañado por Chope y también por Diego Ferella (preparador físico), Carlos Di Pascua (Scouting y Data), Matías Stampone (preparador de porteros) y Cristian Vella (auxiliar técnico).

Puntos a favor de Vivas en la ‘Sele’

Nadie conoce mejor el día a día de la Selección Mayor de Costa Rica, las divisiones menores y los procesos femeninos que Claudio Vivas. El argentino asumió el puesto de director deportivo en enero de 2023 y tiene una visión completa, lo que le da ventaja para asumir el cargo de técnico de la Tricolor.

Vivas no necesitaría tiempo para familiarizarse con el entorno, adaptarse a la Concacaf o reconocer a los futbolistas jóvenes que forman parte del cambio generacional. Él mismo participó en este proceso de renovación junto a Gustavo Alfaro y fue uno de los responsables de iniciarlo, como él mismo lo señaló.

El técnico interino Claudio Vivas llamó a 25 jugadores para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf. (Fedefútbol )

“Mi función era otra, pero hemos trabajado en conjunto desde junio de 2023, cuando había otro entrenador. También me tocó un interinato en el que tratamos de incorporar a figuras jóvenes. Debemos seguir adelante; hay un promedio de edad joven y debemos sostenerlo. Ahora, cada jugador deberá defender su lugar, teniendo en cuenta que cada partido de la Selección es el más importante”, comentó Vivas.

Incluso, el técnico interino mantuvo la base de convocados de Alfaro para la Copa América y solo realizó cuatro cambios para la Liga de Naciones de la Concacaf.

Sebastián Acuña, volante de San Carlos; Kevin Briceño, portero del Cartaginés; Rashir Parkins, mediocampista de Alajuelense; y Alonso Martínez, delantero del New York City FC de la MLS, son las nuevas incorporaciones bajo la dirección de Vivas.

Quedaron fuera el arquero Kevin Chamorro, los defensores Douglas Sequeira y Yeison Molina, así como el delantero Anthony Contreras. Por su parte, Orlando Galo quedó fuera debido a una lesión y no estará disponible.

Lista de convocados de la Selección de Costa Rica:

Porteros:

Patrick Sequeira, Aarón Cruz y Kevin Chamorro.

Defensas:

Gerald Taylor, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, Fernán Faerrón, Julio Cascante, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Joseph Mora.

Volantes:

Sebastián Acuña, Rashir Parkins, Ariel Lassiter, Brandon Aguilera, Alejandro Bran, Josimar Alcócer y Jefferson Brenes.

Delanteros:

Manfred Ugalde, Joel Campbell, Alonso Martínez, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Warren Madrigal y Andy Rojas.