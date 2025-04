Reconocido abogado y exfuncionario del IMAS es víctima de homicidio en Pavas

El reconocido abogado Roy Vargas Solano, exfuncionario del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), fue hallado sin vida el pasado sábado dentro de su apartamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Rohrmoser, San José.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo del jurista presentaba heridas de arma blanca en el cuello y así como “varios golpes”. La víctima fue localizada en su residencia, en un escenario descrito por los agentes como sangriento y desordenado, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.

La alerta la dieron familiares de un hombre con quien Vargas convivía, quienes acudieron al apartamento cerca de las 2:38 p. m. ante la ausencia de comunicación reciente. Al ingresar a la vivienda, se toparon con la escalofriante escena y de inmediato notificaron a las autoridades.

El defensor fue hallado en su casa y con signos de violencia en su cuerpo. (Tomada de Face/Redes Sociales)

Vargas, de 56 años, era oriundo de Pérez Zeledón, formó parte de la generación de 1984 del Liceo UNESCO y contaba con una amplia trayectoria tanto en el sector público como en el ejercicio privado del Derecho. Era soltero y sin hijos.

“Generación 84 lamenta el fallecimiento de nuestro compañero de generación, Roy Lorenzo Vargas Solano. Que en paz descanses”, publicó en redes sociales un allegado del jurista.

En el IMAS desempeñó funciones como Coordinador de Atención a las Familias, Coordinador de la Línea de Generación de Empleo y Jefe de Seguimiento y Evaluación de Programas.

Desde hace varios años residía en el edificio Sky Garden, una torre moderna y de alto perfil ubicada en el sector de Nunciatura, cerca de La Sabana, conocida por su seguridad y lujo.

El OIJ mantiene la investigación en curso y no ha confirmado detenciones ni sospechosos por el momento. El móvil del crimen aún no ha sido determinado. Además, el departamento de prensa de la Policía Judicial informó a La Nación, que de momento no existen personas detenidas.

Costa Rica registra 264 homicidios, dos menos con respecto al mismo periodo del año anterior. San José es la provincia con más crímenes de este tipo, pues contabiliza 87, 18 más con respecto a la misma fecha del 2024. Nueve de cada 10 víctimas son hombres.