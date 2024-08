Kenneth Vargas recibe una advertencia tajante en la Selección de Costa Rica

Kenneth Vargas tendrá una nueva oportunidad en la Selección de Costa Rica, pero estará condicionada a que no repita un comportamiento que tuvo tras la Copa América 2024, el cual no fue bien recibido en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

El atacante Kenneth Vargas llegó en un buen momento a la Copa América 2024, pero el técnico Gustavo Alfaro no le dio minutos. (Fedefútbol)

Incluso, el futbolista de 22 años, que juega en el Hearts de Escocia, deberá disculparse ante sus compañeros de la Tricolor antes de los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Guadalupe (5 de septiembre) y Guatemala (9 de septiembre).

Vargas se había quejado en sus redes sociales por no haber jugado ni un minuto en la Copa América, señalando que estaba “caído mentalmente” y que había sufrido como nunca. Además, escribió: “No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa”, lo que fue interpretado como una referencia al extécnico Gustavo Alfaro.

El entrenador interino, Claudio Vivas, explicó por qué decidió no excluirlo de la nueva convocatoria y reveló que sostuvo una conversación con él.

“Hablé con Kenneth; lo conozco desde hace tiempo, porque lo llevamos al torneo Maurice Revello, luego estuvo en los Juegos Centroamericanos y de ahí viajó a la Copa Oro. Le dije que su proceder no fue el correcto, que debe hablar con el grupo y que lo necesitamos en la cancha”, expresó Vivas.

Además, el técnico detalló el comportamiento que espera de todos los futbolistas en este nuevo proceso, en especial del delantero.

“No deben haber mensajes a través de las redes sociales; si hay algo que decir, se debe hacer personalmente. Es mi forma de pensar y creo que es lo más correcto”, enfatizó Vivas.

El estratega también destacó el buen presente de Kenneth en su club, donde ha tenido regularidad, y por ello consideró que, desde el punto de vista futbolístico, merecía el llamado. Asimismo, resaltó que Vargas puede desempeñarse tanto como delantero como segunda punta.

Vivas se apoyará en Paulo César Wanchope, nuevo asistente de la Selección, para ayudar a encaminar a una joven promesa que aún no se ha consolidado en la Tricolor.

“Hay que hablar internamente y corregir esas actitudes en una persona joven. Kenneth tiene mucho por aprender, y Paulo nos ayudará mucho, porque nadie mejor que él para explicarles a los jóvenes que están comenzando en el fútbol extranjero”, concluyó el técnico.

Mensaje completo de Kenneth Vargas (3 de julio del 2024):

“He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo.

”No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la Selección. Nunca me pondré en duda venir a la Selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada.

”Por último, quiero agradecer a todos mis compañeros, familia y amigos porque siempre me estuvieron apoyando, a los capitanes que siempre hablaron conmigo y me mantuvieron tranquilo, de verdad esto es una familia y es lo que hace que me den el triple de ganas de siempre estar acá.

”De nuevo, mil gracias por todo el apoyo y de verdad nada ni nadie va a apagar mi sonrisa y mi felicidad de saber que cueste lo que cueste estoy persiguiendo mi sueño de niño”.