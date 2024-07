Kenneth Vargas explota al no jugar un solo minuto en Copa América: ‘He llorado como nunca’

Kenneth Vargas es uno de los integrantes de la Selección de Costa Rica que no sumaron un solo minuto en la Copa América y verse en esa situación no es nada fácil de asimilar para un futbolista que siempre ha sido muy competitivo, pero que con Gustavo Alfaro casi no juega en la Tricolor.

La Copa América fue una gran vitrina para varios de esos jóvenes que están a punto de dar el salto internacional, una experiencia valiosa para todos, o al menos para la gran mayoría, porque según deja ver Kenneth Vargas, para él no lo fue.

En medio de la frustración que siente, decidió que necesitaba desahogarse y pensó que aunque es difícil expresarse en momentos complicados, debía hacerlo y la forma era a través de sus redes sociales.

Kenneth Vargas colgó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que primero agradece por todo el apoyo que ha recibido en estos días, pues lo hace sentir orgulloso del trabajo que está haciendo y sentir que la gente lo reconoce.

LEA MÁS: ¿Por qué Kenneth Vargas tiene un rol tan discreto en la Selección de Costa Rica con Gustavo Alfaro?

“He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo.

”No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la Selección. Nunca me pondré en duda venir a la Selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada”, apuntó el futbolista.

Indicó que volverá a su club con la misma ilusión de ir a hacer las cosas bien para volver a estar en la Selección y dejar el nombre de Costa Rica en alto.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro se atreve a decir cuál es el jugador más talentoso de la Selección de Costa Rica

“Por último, quiero agradecer a todos mis compañeros, familia y amigos porque siempre me estuvieron apoyando, a los capitanes que siempre hablaron conmigo y me mantuvieron tranquilo, de verdad esto es una familia y es lo que hace que me den el triple de ganas de siempre estar acá.

”De nuevo, mil gracias por todo el apoyo y de verdad nada ni nadie va a apagar mi sonrisa y mi felicidad de saber que cueste lo que cueste estoy persiguiendo mi sueño de niño”.

LEA MÁS: Los pedidos de Gustavo Alfaro a los jugadores de la Selección de Costa Rica al concluir la Copa América

Antes del partido entre la Selección de Costa Rica y Paraguay, Gustavo Alfaro respondió una pregunta sobre la nula participación de Kenneth Vargas.

El seleccionador detalló que por más que sea reiterativo y generalice, Kenneth tiene cosas que le gustan mucho y que lo habló con él y con otros jugadores de que algunas cosas les falta y que tienen que incorporar más.

Seguidamente, procedió a explicar que en su equipo juega como segunda punta, no es un punta central, porque ese rol lo ejerce el capitán. Así que el tico eventualmente es una segunda punta que flota en posiciones de tres cuartos.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro: ‘El futuro de Costa Rica está en las mejores manos, en las de estos chicos’

Analizó que a veces se tira hacia atrás a tratar de colaborar en lo que es la presión y cuando él tiene la oportunidad de llegar a función de ataque llega por el equipo, no por la gestación de juego que él tenga, sino que es sumándose eventualmente como un segunda punta en ataque.

“Acá, por las circunstancias tenemos o puntas centrales, que no creo que Kenneth sea un punta central para trabajar de espaldas al arco, que son esos jugadores de envergadura física que van contra los centrales. Sí puede ser un extremo, pero tiene unas condiciones que son muy buenas y otras que a mi entender tiene que agregar de la misma manera que tienen que agregar cosas Josimar Alcócer, Álvaro Zamora y Warren Madrigal cuando lo hacen en esas posiciones”, mencionó Gustavo Alfaro.

Destacó que son jugadores que tienen sus características y de acuerdo a partidos, o a rivales, él elige por determinadas circunstancias.

“Que no haya sumado minutos no quiere decir que no lo tenga en cuenta. A veces uno opta por determinadas decisiones que tiene que tomar para formar un equipo. Si lo tengo acá es porque lo tengo en consideración, si no lo tuviera en consideración no estaría acá con nosotros”, puntualizó Gustavo Alfaro.