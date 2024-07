¿Por qué Kenneth Vargas tiene un rol tan discreto en la Selección de Costa Rica con Gustavo Alfaro?

Semanas atrás, Gustavo Alfaro dio una respuesta genérica sobre Kenneth Vargas, al hacer referencia de que a la Copa América iban 26 jugadores. Sin embargo, en su el caso específico de este futbolista no es un secreto que tiene un rol muy discreto en esta era del argentino con la Selección de Costa Rica.

Durante estos meses, Kenneth Vargas contabiliza muy pocos minutos con la Tricolor. De hecho, en la Copa América no vio acción en el empate contra Brasil (0-0) ni en la derrota frente a Colombia (3-0).

En la extensa rueda de prensa previo al partido de este martes 2 de julio (7 p. m., hora de Costa Rica) contra Paraguay, Gustavo Alfaro recibió una consulta sobre qué es lo que pasa con Kenneth Vargas.

Gustavo Alfaro detalló que por más que sea reiterativo y generalice, Kenneth tiene cosas que le gustan mucho y que lo habló con él y con otros jugadores de que algunas cosas les falta y que tienen que incorporar más.

Seguidamente, procedió a explicar que en su equipo juega como segunda punta, no es un punta central, porque ese rol lo ejerce el capitán. Así que el tico eventualmente es una segunda punta que flota en posiciones de tres cuartos.

Analizó que a veces se tira hacia atrás a tratar de colaborar en lo que es la presión y cuando él tiene la oportunidad de llegar a función de ataque llega por el equipo, no por la gestación de juego que él tenga, sino que es sumándose eventualmente como un segunda punta en ataque.

“Acá, por las circunstancias tenemos o puntas centrales, que no creo que Kenneth sea un punta central para trabajar de espaldas al arco, que son esos jugadores de envergadura física que van contra los centrales. Sí puede ser un extremo, pero tiene unas condiciones que son muy buenas y otras que a mi entender tiene que agregar de la misma manera que tienen que agregar cosas Josimar Alcócer, Álvaro Zamora y Warren Madrigal cuando lo hacen en esas posiciones”, apuntó Gustavo Alfaro.

Destacó que son jugadores que tienen sus características y de acuerdo a partidos, o a rivales, él elige por determinadas circunstancias.

“Que no haya sumado minutos no quiere decir que no lo tenga en cuenta. A veces uno opta por determinadas decisiones que tiene que tomar para formar un equipo. Si lo tengo acá es porque lo tengo en consideración, si no lo tuviera en consideración no estaría acá con nosotros”, puntualizó Gustavo Alfaro.