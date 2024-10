Brandon Aguilera está de acuerdo con los señalamientos que le hacen en la Selección de Costa Rica

A sus 21 años, Brandon Aguilera ya acumula experiencia en eliminatorias, un Mundial Mayor con la Selección de Costa Rica, una etapa en Inglaterra y ahora su presente en Portugal. La expectativa que pesa sobre él es alta, y el propio volante no evade esa responsabilidad, reconociendo que aún no ha mostrado todo su potencial.

Brandon Aguilera debutó en la Selección de Costa Rica en marzo del 2022, con el técnico Luis Fernando Suárez. El volante busca consolidarse dos años después de su estreno y de participar en Qatar 2022.

Aguilera debutó en la Primera División y anotó a los 15 años, lo que de inmediato puso los reflectores sobre su juego, proyectándolo como el posible relevo de Bryan Ruiz. Sin embargo, pese a su paso por clubes como Nottingham Forest, Estoril, Bristol Rovers y ahora Rio Ave en Portugal, aún no se consolida en el Viejo Continente y tampoco asume un rol protagónico en la Tricolor.

“Soy el primero en reconocer que puedo dar muchísimo más. Las personas que conocen mi potencial saben que tengo más por mostrar. La exigencia en la Selección no es solo para mí; todos los futbolistas aquí somos medidos por la misma vara, ya sea que tengamos un partido o 100. La afición, la prensa y nosotros mismos como jugadores nos ponemos una expectativa alta y venimos a aportarle al grupo”, comentó Aguilera.

Aunque fue visto como el sucesor de Ruiz, su función en la Sele ha variado. Con Gustavo Alfaro y ahora con Claudio Vivas juega más como volante mixto, acompañando al contención. La falta de regularidad en sus equipos le ha afectado, y esto es algo que busca corregir para consolidarse en la Selección.

“Tenemos buenos jugadores en la zona de volantes. Se han dado rotaciones, pero como jugadores debemos prepararnos al 100% para rendir cuando el técnico lo considere”, afirmó.

Aguilera con nuevo impulso

Brandon Aguilera no tuvo la continuidad que esperaba en el Nottingham Forest, ni en el Estoril o Bristol Rovers. En su actual equipo, el Rio Ave de Portugal, también empezó la temporada con dificultades para sumar minutos, pero recientemente se ha ganado un puesto en el once titular.

El mediocampista llega con un impulso distinto a los partidos de la Selección de Costa Rica ante Surinam (11 de octubre) y Guatemala (15 de octubre), por la Liga de Naciones de la Concacaf, tras haber sido titular en los últimos dos encuentros de liga con su club.

“Todos los jugadores tratamos de aprovechar los minutos que nos dan en nuestros equipos. Las veces que entré de cambio creo que lo hice bien, y en los últimos dos partidos fui titular, lo que me dio mucha confianza para venir a la Selección y aportar”, comentó Aguilera.

Hasta ahora, ha jugado en seis de los ocho encuentros de la temporada con Rio Ave, siendo titular en dos. Aún no registra goles ni asistencias, y su equipo se ubica en el puesto 12 de 18 en la tabla, con ocho puntos de 24 posibles.

Aguilera está enfocado en mejorar su rendimiento individual para reflejarlo también en la Selección, donde sigue buscando ese papel de estelar inamovible.

“Todo es un proceso. Uno tiene expectativas altas y queremos jugar todos los minutos, pero me he estado preparando bien para no dejar pasar las oportunidades cuando lleguen”, aseguró.

A pesar de su juventud, la exigencia sobre él es grande, especialmente tras haber sido parte de una Copa del Mundo.