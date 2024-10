Orlando Galo encuentra apoyo extra en la Selección de Costa Rica en medio de su batalla interna

Orlando Galo ya no necesita muletas ni una bota especial para caminar. Finalmente, se desplaza por sus propios medios, luce su característica sonrisa y transmite optimismo. El volante ha vuelto a ponerse la camiseta de la Selección de Costa Rica, mientras enfrenta una batalla interna con apoyo adicional.

Orlando Galo tuvo una gran Copa América con la Selección de Costa Rica y esto le abrió las puertas para marcharse a Letonia. Sin embargo, su lesión cortó su buen presente. (Alonso Tenorio)

Galo se encuentra con el grupo de la Sele que disputará los partidos ante Surinam (11 de octubre) y Guatemala (15 de octubre) por la Liga de Naciones de Concacaf. Sin embargo, es poco probable que vuelva a jugar un partido oficial en lo que resta del 2024.

El 28 de julio pasado, durante un partido con el Riga FC de Letonia, el costarricense sufrió una aparatosa entrada que afectó su tobillo izquierdo, lo que lo obligó a pasar por el quirófano. Su aventura en Europa, como legionario, solo le permitió disputar tres partidos, pero ya no piensa en eso y prefiere concentrarse en su recuperación.

“Este lunes empecé a trabajar en cancha con el fisioterapeuta, pero no puedo dar una fecha exacta para mi regreso. Estoy evolucionando bien gracias a todo lo que estoy haciendo, porque mi día empieza a las 5 a. m. Trabajo en piscina, hago sesiones en la cámara hiperbárica, cuento con mi fisioterapeuta personal, mi preparador físico y todo el apoyo de la Federación. Todo esto ha sido muy importante para mí”, afirmó Galo antes del entrenamiento de la Selección este martes.

El mediocampista recibió el permiso de su club para viajar a Costa Rica y realizar el proceso inicial de su recuperación junto a su familia y con el respaldo de la Federación Costarricense de Fútbol. Esta decisión fue clave para el jugador, quien se encontraba solo en Letonia, lejos de sus seres queridos y su novia.

Aunque no tiene una fecha para regresar al Viejo Continente ni sabe cuándo recibirá el alta médica, mantiene contacto constante con el club, al que informa sobre sus avances.

Orlando Galo recibió el apoyo de su compañero de equipo, el nacional Anthony Contreras, cuando se lesionó a finales de julio.

La frustración inicial por la lesión y el enojo por quedar fuera de la temporada cuando atravesaba un buen momento ya son cosa del pasado. Ahora, su enfoque está en sanar.

“Quiero volver lo más pronto posible y estar en cancha con mi club y con mis compañeros de la Selección... Venir a la Federación, ponerme la camiseta de la Selección, me motiva mucho. Me ayuda entrenar, ir al gimnasio, hacer terapias y contar con todo un equipo a mi disposición. Hasta la nutricionista ha estado muy pendiente de mí. Me siento muy bien y siempre estaré agradecido con todos ellos y con la Federación”, comentó el jugador.

Objetivo de Galo es seguir en Europa

Orlando Galo llegó al Riga FC de Letonia a préstamo por seis meses con opción de compra. Sin embargo, la lesión lo dejó fuera de casi toda la temporada. A pesar de ello, el jugador se muestra optimista sobre su futuro en Europa.

Galo sigue con la intención de regresar a su club e intentar quedarse, ya sea mediante la compra de su ficha o a través de otro acuerdo. Por ahora, no contempla volver al Herediano, dueño de su pase.

Orlando Galo asumió un rol protagónico con la Selección de Costa Rica. El volante busca su revancha, luego de perderse el Mundial de Qatar 2022. (John Duran)

“El equipo está muy interesado en mí y han estado en conversaciones con Jafet Soto porque desean adquirir mi ficha. Hice las cosas bien en los tres partidos que jugué y confío en que todo saldrá bien. La lesión fue un golpe duro, pero mantengo comunicación con el doctor del club y con la gerencia deportiva. Están contentos y hemos hablado de mi regreso a Letonia”, detalló.

Galo explicó que el torneo en Letonia se frena el 9 de noviembre por las condiciones climatológicas, pero su objetivo es estar al 100% para el inicio de la pretemporada, en enero del 2025.

Contrario a lo que se pensaría, Orlando irradia positivismo y considera que luego del año de suspensión que tuvo por el dopaje y el perderse el Mundial de Qatar 2022 forjaron su carácter, para afrontar ahora este tipo de pruebas con otra cara.

El volante fue uno de los puntos más altos de la Nacional en la última Copa América. A su parecer, fue como su Copa del Mundo y a sus 24 años quiere más con la Sele y apunta a crecer en Europa.