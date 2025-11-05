¿Se puede solucionar el enojo del presidente de Cartaginés con Miguel ‘Piojo’ Herrera? Osael Maroto responde

Cada vez que al presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, se le efectúa una consulta referente al técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, pareciera que el jerarca no quiere verlo ni en pintura.

Para el microciclo de la Tricolor antes de los partidos eliminatorios contra Haití (13 de noviembre) y Honduras (18 de noviembre), el equipo de la Vieja Metrópoli volvió a tener un representante en el combinado patrio: Cristopher Núñez.

La molestia del jerarca brumoso, quien a su vez integra el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FRCF o Fedefútbol), radica en que el “Piojo” no convocaba a jugadores de Cartaginés.

El técnico de la Sele había dicho semanas atrás en Columbia que no llamaba a futbolistas del cuadro brumoso porque no jugaban bien los partidos importantes.

Cartaginés acaba de ganarle los dos partidos del repechaje al Motagua de Honduras y logró la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.

La misma noche en que lo logró, en el propio Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, a Leonardo Vargas se le consultó que si eso era un mensaje para el “Piojo”.

Su respuesta fue tajante: “No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz para mí. Que siga analizando las cosas de la forma equivocada que las analiza”.

Incluso, Leonardo Vargas también dijo que irá con su familia por aparte al partido en Curazao contra Haití, pero no con la Selección de Costa Rica, para no tener que subirse en el mismo avión que Miguel Herrera.

Consultado al respecto, el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, indicó que aún no ha podido hablar con Leonardo Vargas al respecto, pero que quedaron de juntarse hace unos días.

La Selección de Costa Rica empezó este miércoles 5 de noviembre el microciclo con jugadores del medio local. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

Indicó que por diferentes razones no han podido sostener esa charla pendiente, pero que ocurrirá y que él en lo particular, al igual que el jerarca brumoso, también tiene una relación muy buena con todos los demás presidentes de los clubes.

“Ya el tema de si la convocatoria me gustó o no me gustó pues ya pasa por las decisiones personales de cada quien. Creo que don Leo tiene el conocimiento y la experiencia para opinar al respecto. Puede que le guste, o puede que no le guste, pero eso ya pasa a un plano muy personal”, comentó Osael Maroto.

¿Las rencillas se pueden solucionar? Ante esa pregunta, el jerarca de la Federación dijo que eso puede pasar, y que de hecho, no es la primera vez que sucede en la administración que él preside.

“Yo no diría que es un tema de rencillas, él tiene una posición, la cual yo respeto, a don Leonardo le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño y he conversado con él no una, mil veces al respecto, y todos queremos que nos llamen a nuestros jugadores.

”Más allá de si se da o no se da y si Miguel externó un comentario y don Leo lo percibió de otra manera, yo creo que Miguel siempre ha sido una persona muy respetuosa y también don Leonardo”, aseguró Osael Maroto.

Este miércoles empezó el microciclo de trabajo de la Selección de Costa Rica con 24 jugadores que militan en el fútbol nacional.

Será hasta el sábado en horas de la tarde cuando Miguel “Piojo” Herrera entrega la lista de los 26 jugadores que le harán frente a los últimos dos partidos en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, en la lucha por el boleto directo al Mundial 2026.